La GRC d’Osoyoos recherche un homme disparu

La GRC d’Osoyoos est à la recherche de Carlos Tomas Aranda Burgoin, qui a été porté disparu le 7 juillet.

Il a été vu pour la dernière fois dans la région d’Osoyoos le 7 juillet.

Burgoin est décrit comme :

• Homme hispanique

• 30 ans

• 5 pi 10 po (178 cm)

• 150 livres (68 kg)

• cheveux bruns

• barbe brune

• yeux marrons

• grain de beauté sur le cou

• vu pour la dernière fois avec un pantalon gris, un sweat à capuche vert et noir et des baskets noires

Burgoin vient du Mexique et n’est au Canada que depuis un mois. La police est très inquiète pour la santé et le bien-être de Burgoin et les amis et la famille rapportent qu’il est hors de propos pour lui d’être hors de contact aussi longtemps.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Carlos Aranda Burgoin est priée de contacter sa police locale ou Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS).

personne disparueOkanagan