La GRC d’Osoyoos enquête sur un corps retrouvé dans un lac

La GRC d’Osoyoos tente de déterminer si le corps découvert dans le lac Osoyoos le 22 août est lié à un Mexicain porté disparu depuis le 7 juillet.

Des membres du public ont alerté la police à 14 h 30 le 22 août au sujet d’un corps dans le lac près de la plage Gyro à Osoyoos. Le corps a été retrouvé dans l’eau du lac Osoyoos, à environ 15 mètres de la rive.

Le Service des coroners de la Colombie-Britannique et la GRC d’Osoyoos tentent d’identifier l’homme et de déterminer s’il pourrait s’agir de Carlos Tomas Aranda Burgoin, porté disparu le 7 juillet.

Plusieurs recherches dans la zone, dont deux recherches aériennes par drone, n’avaient pas permis de retrouver l’homme après sa disparition.

Burgoin est décrit comme un homme hispanique, âgé de 30 ans, mesurant cinq pieds dix pouces, pesant 150 livres, avec des cheveux bruns, des yeux bruns et une barbe brune.

Il a un grain de beauté sur le cou et a été vu pour la dernière fois portant un pantalon gris, un sweat à capuche vert et noir et des chaussures de course noires.

Enquête sur les décèsOsoyoosGRC