La GRC dit qu’elle enquête après qu’un homme a accosté Freeland en Alberta

La GRC dit qu’elle enquête après que la vice-première ministre Chrystia Freeland a été abordée en Alberta au cours de la fin de semaine par un homme qui lui a crié des blasphèmes à plusieurs reprises et l’a traitée de traître.

La vidéo largement diffusée montre Freeland arrivant à l’intérieur du bâtiment de l’hôtel de ville de Grande Prairie, en Alberta, vendredi et confrontée à l’homme alors qu’elle s’approchait et entrait dans un ascenseur.

Au cours de la rencontre, qui a été publiée en ligne, l’homme a crié à Freeland, la traitant de “traître” et de “f—ing b—h” et lui disant de quitter la province.

Répondant à une série de questions envoyées par CBC News, la GRC a déclaré mardi matin que, comme l’a rapporté le Globe and Mail, elle examinait ce qui s’était passé.

« La GRC enquête sur l’incident qu’a vécu la vice-première ministre Chrystia Freeland et prend au sérieux les menaces contre des fonctionnaires », a déclaré le porte-parole du quartier général de la GRC, Robin Percival.

REGARDER: Un homme de l’Alberta lance des blasphèmes à la vice-première ministre Chrystia Freeland

Un homme de l’Alberta lance des blasphèmes à Chrystia Freeland, provoquant l’indignation des médias sociaux Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes s’approchent de Freeland alors qu’elle traverse l’hôtel de ville de Grande Prairie en direction d’un ascenseur.

Elle a dit que si le seuil pour une accusation criminelle est atteint, la GRC ou la police compétente peut arrêter et porter des accusations. Si le seuil criminel n’est pas atteint, a déclaré Percival, la GRC peut toujours examiner les commentaires de l’individu “du point de vue du renseignement”.

Un porte-parole de la GRC basé en Alberta n’a pas confirmé l’enquête samedi, affirmant que “généralement, ce n’est que dans le cas où une enquête déboucherait sur le dépôt d’accusations criminelles que la GRC confirmerait son enquête”.

La force fournit des services de police de protection aux représentants canadiens désignés, y compris le premier ministre et le gouverneur général. Percival a déclaré que les députés peuvent bénéficier de la protection de la GRC au Canada et à l’étranger “au besoin”.

“Pour des raisons de sécurité, la GRC ne commente pas les détails en ce qui concerne les mesures de sécurité accordées au vice-premier ministre”, a-t-elle déclaré.

“Les mesures de protection sont fondées sur le renseignement et sont proportionnelles à toute menace ou risque évalué par la GRC, le Centre intégré d’évaluation des menaces (CIAI) et d’autres partenaires.”

Lors d’une conférence de presse lundi, on a demandé au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, si le gouvernement fédéral envisageait d’augmenter la sécurité des ministres ou envisageait des gardes du corps pour certains parlementaires.

“Nous continuerons d’explorer toutes les options”, a-t-il déclaré.

« La situation concernant la sécurité dans le paysage devient de plus en plus complexe. Nous voyons de plus en plus d’incidents, particulièrement impliquant des femmes, impliquant des Canadiens racialisés, impliquant des peuples autochtones. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence.

Condamnation des politiciens

Au moment de l’incident, Freeland – qui est né à Peace River, à environ 200 kilomètres de Grande Prairie – effectuait une tournée de plusieurs jours en Saskatchewan et en Alberta, rencontrant des fonctionnaires, des hommes d’affaires et des travailleurs.

Dans un tweet samedi, elle a condamné l’incident.

“Personne, où que ce soit, ne devrait avoir à supporter les menaces et l’intimidation”, a écrit Freeland.

“Mais l’Alberta que je connais est remplie de gens gentils et accueillants, et je suis reconnaissant de l’accueil chaleureux que j’ai reçu de tant de personnes à Edmonton, Grande Prairie et Peace River au cours des derniers jours. Un incident désagréable hier n’a pas ça ne change rien.”

Les actions de la vidéo ont été largement condamnées par les politiciens de tout le pays.

Le Premier ministre Justin Trudeau a qualifié l’incident d'”extrêmement troublant” et a déclaré que les épisodes de harcèlement et de menaces contre les femmes, les personnes de couleur et les membres d’autres groupes minoritaires – en particulier ceux qui occupent des postes de haut niveau, tels que les politiciens et les journalistes – semblent augmenter dans la fréquence.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a qualifié l’incident de “répréhensible” et le député conservateur Dan Albas a déclaré que “ce que notre vice-Premier ministre a vécu hier n’a pas sa place ici au Canada”.