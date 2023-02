La GRC diffuse une situation sur les toits du centre-ville de Kelowna

Avertissement : cet article traite de l’automutilation et du suicide, qui peuvent déclencher des réactions chez certains lecteurs

Une femme a été amenée en toute sécurité à l’hôpital après 50 minutes de négociations depuis le toit d’un parking au centre-ville de Kelowna le 9 février.

Vers 14 h 30, la GRC et une ambulance ont répondu à un appel pour une femme en détresse au pâté de maisons 1300 de la rue Ellis.

“Nos équipes ont pu parler à la femme et la protéger d’une situation dangereuse”, a déclaré le const. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias pour la GRC de Kelowna.

Un gendarme a parlé à la femme pendant près d’une heure avant que la situation ne soit désamorcée et que la femme ne soit emmenée à l’hôpital.

“Nous sommes très fiers du travail accompli par nos agents jeudi après-midi.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez pensez au suicide, appelez Talk Suicide Canada au 1-833-456-4566 ou textez le 45645.

Du soutien et des informations supplémentaires sur les services de santé mentale sont disponibles sur suicideprevention.ca.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaGRC