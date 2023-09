La GRC demande l’aide du public pour retrouver une femme enceinte de Lake Country disparue

Beswatherick, enceinte de sept mois, a été vue pour la dernière fois le 6 septembre entre 17 h 30 et 18 heures environ au domicile de sa mère, sur la rue Underhill à Kelowna. (Photo contribuée)

La GRC de West Kelowna demande l’aide du public pour retrouver Lisa Beswatherick, 32 ans, de Lake Country.

Beswatherick, enceinte de sept mois, a été vue pour la dernière fois le 6 septembre entre 17 h 30 et 18 heures environ au domicile de sa mère, dans le pâté de maisons 1 900 de la rue Underhill à Kelowna.

« La famille et la GRC sont très préoccupées par la santé physique et mentale de Lisa Beswatherick et de son enfant à naître », a déclaré le const. Mike Della-Paolera, responsable des relations avec les médias.

Beswatherick mesure 5′ 6″ (168 cm), 126 livres (57 kg), avec de longs cheveux bruns et des cicatrices sur le visage.

Elle a été vue pour la dernière fois vêtue de noir et peut-être dans une robe.

On pense que Beswatherick vivrait dans une Kia Forte blanche 2020. La plaque d’immatriculation est inconnue pour le moment.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Beswatherick est priée de contacter la GRC au 250-762-3300 ou d’appeler Crime Stoppers au 1-800-222-8477 (TIPS) et de référencer le numéro de dossier 2023-53374.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitteret abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownaKelownaLake CountryFemme disparueGRC