La GRC de West Kelowna recherche un voleur de voiture et de carte

La GRC de West Kelowna est à la recherche d’un suspect qui aurait volé un véhicule et commis une fraude avec une carte de débit. (Photo/GRC de West Kelowna)

La GRC de West Kelowna est à la recherche d’un voleur qui a volé une carte de débit et possiblement un véhicule.

Le suspect a pris la carte dans un véhicule à West Kelowna en décembre. Il a pu utiliser la carte frauduleusement à trois endroits différents.

L’homme a également été vu en train de monter dans une Volkswagen Jetta qui a peut-être été volée le 22 décembre.

Il a ensuite été repéré dans un Money Mart à Kelowna dans le véhicule volé, mais a réussi à échapper aux agents de la GRC.

Si vous savez où se trouve cet homme, on vous demande d’appeler CrimeStoppers au 1-800-222-8477 ou de soumettre un tuyau en ligne.

à l’arrêt

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownafraudeKelownaGRCAutos volées