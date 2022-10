La GRC de West Kelowna recherche un homme disparu – Kelowna Capital News

La GRC de West Kelowna demande l’aide du public pour retrouver une personne disparue.

Selon la police, Brett Moore, 34 ans, a été porté disparu le dimanche 23 octobre 2022. Sa famille est inquiète car elle n’a pas eu de nouvelles de lui depuis quelques semaines.

Si vous avez des informations qui pourraient aider à le localiser, y compris des images de vidéosurveillance ou de caméra de tableau de bord, veuillez contacter le détachement de la GRC de West Kelowna au (250) 768-2880 et référencer le dossier 2022-66676.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownPersonne manquanteGRC