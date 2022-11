La GRC de West Kelowna enquête sur un accident mortel impliquant un piéton

La GRC de West Kelowna cherche à savoir pourquoi un homme a été heurté et tué par un véhicule dans la soirée du 25 novembre.

Il était environ 17h30. lorsque les agents ont répondu à un appel sur Scotstown Road à Grenada Crescent indiquant que l’homme avait été heurté par une Chrysler 300 verte de 2005. Une infirmière en congé a été la première à arriver sur les lieux et a pratiqué la RCR jusqu’à ce que les services d’urgence puissent arriver.

L’homme a été déclaré mort à l’hôpital.

Le conducteur, qui a coopéré avec la police, a déclaré qu’il se dirigeait vers l’est à environ 20-25 km/h et n’a pas vu la victime car elle portait des vêtements sombres.

Les reconstructeurs de la circulation de la GRC travaillent maintenant à trouver d’autres facteurs.

« La GRC de West Kelowna s’est engagée à comprendre tous les facteurs impliqués dans cet événement tragique », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera de la GRC de Kelowna. “La police encourage tous les conducteurs et piétons à prendre des précautions supplémentaires lorsqu’ils sortent après la tombée de la nuit pendant cette période de l’année.”

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

accident de voitureVille de KelownaVille de West KelownaGRC