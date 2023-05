La GRC de West Kelowna demande l’aide du public pour retrouver un garçon de 13 ans porté disparu.

Gauge Estabrooks n’a pas été revu depuis mercredi soir (3 mai), lorsqu’il n’est pas rentré chez lui.

Il est de race blanche et mesure 5 pieds 2 pouces avec une silhouette mince et des cheveux blonds / bruns courts. Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un t-shirt vert, un pantalon noir, des chaussures de skate grises et portait un sac à dos noir et gris.

Quiconque voit Estabrooks ou a des informations doit appeler la GRC de West Kelowna au 250-768-2880 ou Crimestoppers à 1-800-222-8477 rester anonyme.

@cunninghamjordy

[email protected]

