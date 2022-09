La GRC de West Kelowna attrape un voleur à l’étalage prolifique – Kelowna Capital News

Un autre délinquant prolifique a été arrêté à West Kelowna.

Alors que la GRC patrouillait dans le stationnement d’un centre commercial, l’un des agents a reconnu un voleur à l’étalage qui avait des mandats contre lui. L’agent a remarqué que le suspect chargeait de la marchandise dans sa voiture qui avait été volée. L’homme a été arrêté et il a été découvert que des marchandises avaient été volées dans trois entreprises locales au cours des deux heures précédant l’arrestation. Les articles comprenaient des outils, une télévision, une cuisine de jeux pour enfants et plus encore.

« Ce suspect a été identifié comme une priorité par notre détachement car il était responsable du vol de milliers de dollars d’appareils électroniques et d’outils chez nos commerçants locaux », a déclaré le caporal Judith Bertrand, agente des relations avec les médias.

Le suspect a également été arrêté en juin et juillet de cette année pour d’autres vols à l’étalage. Il devrait comparaître devant le tribunal le mercredi 7 septembre.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Ville de West KelownaKelownaGRCvol à l’étalage