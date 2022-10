La GRC de Vernon cherche à combler l’arriéré de 1 600 dossiers de pièces à conviction – Kelowna Capital News

Le détachement de la GRC de Vernon cherche à embaucher un gardien de pièces à conviction pour traiter un arriéré de 1 600 dossiers incomplets.

Dans un rapport au conseil, la GRC a demandé un financement de 85 000 $ à utiliser pour embaucher un gardien d’expositions temporaires afin de régler « l’arriéré accru de dossiers de pièces à conviction, l’évolution des processus de traitement des pièces à conviction et la nouvelle réglementation fédérale sur les armes à feu saisies détenues par la police ».

Sur les 1 600 dossiers incomplets, 800 nécessitent une attention dans un proche avenir.

Le gardien des pièces à conviction serait responsable de la garde et de l’entreposage de tous les biens saisis et préserverait la continuité des preuves afin d’appuyer les poursuites judiciaires. Le gardien serait chargé de contrôler le déplacement, l’entreposage, la disposition et la destruction des pièces à conviction, ainsi que de surveiller l’exactitude et le respect des documents relatifs aux pièces à conviction au droit pénal et aux politiques de la GRC.

“Le gardien des pièces à conviction répond aux demandes du grand public et restitue les biens saisis à la demande de l’enquêteur”, indique le rapport.

Le gardien effectuerait également des vérifications continues de l’assurance de la qualité des dossiers contenant des pièces et ferait des recommandations pour la formation et l’éducation des membres de la GRC.

Le rapport note qu’il devient de plus en plus difficile de trouver le temps d’effectuer des examens afin d’améliorer les meilleures pratiques ou de fournir une formation à la police.

Le rapport indique que l’arriéré de 1 600 dossiers est dû à un déficit de capacité.

« Il y a eu des changements dans les processus pour les pièces à conviction détenues pour destruction, de nouvelles bases de données d’enregistrement pour les armes à feu saisies par la police et l’obligation de traiter avec soin les drogues très puissantes comme le fentanyl pour la destruction. Ces tâches et responsabilités croissantes ont conduit à l’abandon du travail d’assurance qualité car il n’y a tout simplement pas la capacité d’accomplir toutes les tâches requises au cours de la journée avec une seule personne », indique le rapport.

Le poste temporaire serait en place pour 12 mois. L’administration municipale recommande que le financement de 85 000 $ provienne de la réserve pour éventualités de la GRC, dont le solde prévu à la fin de l’exercice s’élève à plus de 2 millions de dollars.

Le conseil de Vernon discutera de la demande lors de sa prochaine réunion ordinaire le mardi 11 octobre.

Brendan Shykora

GRC Vernon