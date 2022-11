La GRC de Surrey envisageait une opération de surveillance contre le maire Doug McCallum, selon un enquêteur

La police envisageait une opération de surveillance contre Doug McCallum alors qu’elle tentait de déterminer si le maire sortant mentait au sujet d’une femme qu’il accusait de lui avoir écrasé le pied, selon l’enquêteur principal au dossier.

Le schéma proposé faisait partie de ce que le Sgt. Andre Johnny a qualifié mardi de “remue-méninges” entrepris par la GRC de Surrey au début d’une enquête qui a finalement vu McCallum passer de victime présumée à suspect principal dans sa propre plainte pénale.

Johnny a pris la parole le deuxième jour du procès de McCallum pour méfait public.

Lors du contre-interrogatoire de la défense, il a souligné que ses superviseurs avaient finalement rejeté l’idée de surveillance, tout en essayant de “dissimuler” le téléphone portable de McCallum – une idée également lancée.

Mais l’avocat de McCallum a demandé pourquoi ils pensaient que l’un ou l’autre plan pourrait être nécessaire, alors que “du début à la fin” McCallum avait été “plus que coopératif”.

“Qu’est-ce qu’une équipe de surveillance va découvrir ?” demanda Richard Peck.

“C’est le maire de Surrey. C’est un homme de 77 ans qui vaque à ses occupations. Qu’est-ce qu’une équipe de surveillance va découvrir ?”

Une “réprimande standard” ?

Johnny avait le grade de caporal le 4 septembre 2021 – le jour où McCallum a contacté la GRC pour se plaindre d’avoir été agressé par un opposant à son projet de remplacer la GRC de Surrey par une force de police municipale.

Le maire sortant – qui a été battu lors d’une élection le mois dernier – a affirmé que Debi Johnstone, 66 ans, lui avait craché des grossièretés avant de lui écraser le pied dans sa Mustang argentée.

Debi Johnstone est la femme que le maire sortant de Surrey, Doug McCallum, a accusée d’avoir couru sur son pied. Elle a été le premier témoin à son procès pour méfait public. (Ben Nelms/CBC)

Mais Peck a déclaré que la police avait commencé à traiter McCallum comme un suspect plutôt que comme un plaignant quelques jours seulement après le début de l’enquête, selon des notes d’information décrivant leur travail comme étant de “déterminer si le conducteur est fautif ou si les actions du maire sont trompeuses”.

Les enquêteurs – qui travaillaient pour le même détachement de la GRC de Surrey que McCallum tentait de dissoudre – ont signé des accords de non-divulgation et on leur a dit qu’ils devaient rester impartiaux et examiner l’affaire “indépendamment et objectivement, sans aucun parti pris”.

« Est-ce un avertissement standard que vous donneriez au début de toute enquête ? demanda Peck.

“Non, pas typiquement,” répondit Johnny.

“C’est très engourdi en ce moment”

McCallum est accusé en vertu d’un article du Code criminel qui définit le méfait public comme le fait de soupçonner une autre personne d’une infraction qu’elle n’a pas commise.

Le procureur de la Couronne, Richard Fowler, a clos le dossier de la Couronne mardi après avoir diffusé l’appel au 911 de McCallum à la police – qu’il a fait après avoir fait ses courses – et une bande vidéo de sa déclaration à la GRC dans un détachement plus tard le même samedi.

Une capture d’écran de la vidéo CCTV capture le moment où le maire sortant de Surrey, Doug McCallum, a affirmé que Debi Johnstone lui avait écrasé le pied en septembre 2021. (CCTV Save-on-Foods)

Lors de l’appel au 911, McCallum s’est identifié comme le maire de Surrey et a nommé Johnstone comme la personne qui l’avait harcelé auparavant. Il a affirmé qu’elle était partie “juste en criant au meurtre bleu” après avoir couru sur sa jambe et son pied.

“C’est très engourdi en ce moment”, a-t-il dit à l’opérateur.

S’adressant plus tard à un officier de la GRC dans une salle d’entrevue, McCallum a affirmé que Johnstone l’avait “presque épinglé” à l’arrière de sa voiture – un acte que Johnny témoignerait plus tard qu’il ne pouvait pas voir dans les images de vidéosurveillance de la rencontre.

La séquence montre McCallum s’arrêtant pour parler avec Johnstone après qu’elle lui ait crié de démissionner tout en traversant deux places de stationnement près de l’avant d’un Save-On-Foods.

Elle était sur les lieux pour rencontrer d’autres membres du groupe Gardez la GRC à Surrey.

“Elle a couru sur mon pied”

Dans sa déclaration, McCallum a affirmé que Johnstone “l’avait en fait terrassé” alors qu’elle s’éloignait.

“Quand elle s’est retirée, elle s’est même rapprochée, puis quand elle s’est retournée, elle a couru juste sur mon pied, ma jambe”, a-t-il dit à l’officier.

Le maire sortant de Surrey, Doug McCallum, quitte le tribunal mardi après que la Couronne ait conclu son dossier contre lui. (Ben Nelms/CBC)

À la barre, Johnny a convenu que la vidéo montre McCallum faisant un léger mouvement de sa jambe alors que Johnstone s’éloigne, bien que le pneu de la voiture et les pieds du maire soient cachés par un arbuste.

Au cours de son entretien, McCallum a enlevé sa chaussette et sa chaussure pour montrer à l’officier ce qu’il prétendait être des dommages à la partie supérieure de son pied.

Peck a souligné que les dossiers médicaux montraient un gonflement modéré au pied gauche sur lequel, selon lui, Johnstone avait écrasé.

Les dossiers de police ont noté que McCallum ne semblait pas boiter alors qu’il vaquait à ses occupations après la confrontation. Mais Johnny a admis que les enquêteurs n’avaient pas suivi un médecin pour voir quel pourrait être l’impact de ses prétendues blessures.

“À ce jour, vous ne pouvez pas dire de manière concluante si le pied a été écrasé ou non – est-ce exact?” demanda Peck.

“C’est exact,” répondit Johnny.

“Je veux que vous enquêtiez dessus”

Au cours de son entretien vidéo avec la police, McCallum a déclaré qu’il avait fait l’objet de deux alertes à la bombe, qui ont toutes deux fait l’objet d’une enquête de la police.

Il a dit que Johnstone et d’autres membres de Keep the GRC à Surrey le harcelaient depuis des mois, se présentant à son domicile jusqu’à ce qu’ils soient avertis par la police.

“Ces gens sont très, très radicaux, ils le sont vraiment”, a-t-il déclaré à l’officier.

“Je veux que vous enquêtiez dessus. C’est assez sérieux pour moi. C’est la première fois que j’ai l’impression d’être choisi et ciblé. Je suis là depuis assez longtemps pour qu’il s’agisse d’un délit de fuite – c’est certainement du harcèlement… J’ai vraiment envie de la poursuivre.”

Dans son témoignage de la veille, Johnstone a admis avoir qualifié McCallum de “mère au visage écailleux” et a été interrogée sur d’autres incidents au cours desquels elle a qualifié les membres du nouveau service de police de Surrey de “putains” et de “briseurs de grève”.

Elle a également parlé des manifestations qui l’ont amenée, ainsi que d’autres, à la porte de la maison de McCallum.

Peck a déclaré que McCallum voulait clairement qu’elle fasse l’objet d’une enquête pour harcèlement criminel.

Mais Johnny a insisté sur le fait que “le harcèlement n’a jamais été le problème” sur lequel son équipe enquêtait.