La GRC de Salmon Arm aimerait l’aide du public pour retrouver une femme qui a été vue pour la dernière fois dans la région de Vernon au début d’août. Shiean Black Kettle a été porté disparu le 2 septembre 2022.

Elle est décrite comme âgée de 28 ans, autochtone, 5 pi 8 po (176 cm), 130 lb (62 kg), avec des cheveux blonds ou violets et des yeux bruns.

La police a déclaré qu’elle avait plusieurs tatouages, dont une croix distinctive sur le dessus de sa main gauche.

« Depuis la disparition de Shiean Black Kettle, la police a suivi plusieurs pistes et observations possibles. Cependant, elle reste portée disparue. Il est possible qu’elle voyage ou ait voyagé à Quesnel ou à Prince George.

“La police est très inquiète pour la santé et le bien-être de Shiean Black Kettle et les amis et la famille rapportent qu’il est hors de propos pour elle d’être hors de contact aussi longtemps”, lit-on dans un communiqué de presse.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Shiean Black Kettle est priée de contacter la GRC de Salmon Arm au 250-832-6044 ou Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS).

