La GRC de Revelstoke découvre de la drogue et des armes à feu sur les lieux d’un accident de voiture

La police de Revelstoke a fait une découverte choquante sur les lieux d’un véhicule accidenté près de Canyon Hot Springs le 4 février.

Vers 5 heures du matin le 4 février, la GRC a répondu à des rapports faisant état d’une voiture roulant de manière erratique sur la voie en direction est de l’autoroute 1, à environ 30 km à l’est de Revelstoke.

Lorsque la police est arrivée, le conducteur était en train de creuser le véhicule après s’être écrasé contre une barrière en béton, et les agents ont remarqué quelque chose de suspect dans la voiture.

L’homme, identifié plus tard comme étant Robert Thomas Batten de Golden, a été arrêté et la police a trouvé un pistolet de démarrage 9 mm chargé modifié dans le véhicule.

Le véhicule, immatriculé au nom d’une femme de Salmon Arm, a été saisi et fouillé à Revelstoke. Dans le véhicule, la police a trouvé une deuxième arme à feu de 9 mm, un chargeur de 9 mm surchargé, une balance numérique et une quantité importante de diverses drogues illicites, notamment de la méthamphétamine, du fentanyl et du cannabis.

“Le policier qui a assisté à cet incident était très perspicace et a tout de suite réalisé qu’il y avait quelque chose de particulier dans la situation”, a déclaré le Sgt. Chris Dodds dans un communiqué de presse.

Batten a par la suite été accusé de plusieurs infractions, notamment de non-respect d’une ordonnance de libération, de possession d’une arme prohibée avec des munitions et d’occupation d’un véhicule à moteur avec une arme prohibée. Il a ensuite été libéré et comparaîtra devant le tribunal le 1er mars.

La police demande à toute personne ayant des informations d’appeler la GRC de Revelstoke au 250-837-5255 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

