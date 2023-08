La GRC de partout en Colombie-Britannique se mobilise dans l’Okanagan au milieu des incendies de forêt

La GRC de toute la province se mobilise pour fournir un soutien essentiel aux collectivités touchées par les incendies de forêt de l’Okanagan.

Les résidents de Kelowna, de West Kelowna, de Lake Country et du sud de l’Okanagan peuvent s’attendre à voir une augmentation du nombre d’officiers de divers détachements et unités spécialisées.

Selon le cap. James Grandy du District Sud-Est de la GRC, les agents seront répartis en utilisant divers moyens de transport, y compris des avions.

Il y aura des membres de la patrouille routière de la Colombie-Britannique, des services de police autochtones, de la troupe tactique et d’autres unités spécialisées et de première ligne de la Colombie-Britannique. Des ressources supplémentaires sont également déployées au niveau fédéral.

«Leurs principales responsabilités comprennent l’aide aux évacuations, la protection des régions évacuées, la sécurisation des voies d’évacuation et l’offre de secours opérationnels aux détachements locaux. De plus, des patrouilles proactives seront menées pour dissuader toute activité criminelle potentielle », a-t-il déclaré.

Toute personne interférant avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt (y compris les drones volants ou les UAV) peut faire face à des sanctions pouvant aller jusqu’à 100 000 $ et/ou jusqu’à un an de prison.

