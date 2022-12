La GRC de Moncton présente des excuses publiques après avoir dit à la mauvaise famille que son être cher était décédé

Le Service régional de Codiac de la GRC a présenté des excuses publiques après avoir mal identifié le corps d’un homme retrouvé dans des toilettes publiques à l’extérieur de l’hôtel de ville de Moncton la semaine dernière et avoir dit à la mauvaise famille que leur être cher était mort, mais la mère de l’homme retrouvé mort soutient que les excuses sont pas assez.

“Je tiens à exprimer nos profonds regrets et nos sincères excuses pour la notification incorrecte des proches parents qui a été effectuée à la suite d’une mort subite récente dans notre communauté”, a déclaré le surintendant. Benoit Jolette a déclaré dans le communiqué vendredi.

“Je sais que cela aura des impacts profonds et durables sur les deux familles impliquées, ainsi que sur la communauté au sens large.”

Donna Price, de Dieppe, a déclaré à CBC la semaine dernière que sa famille avait passé 13 heures à croire que son fils de 29 ans était mort après avoir été avisé par la police tôt le 22 novembre.

Ce n’est que lorsqu’elle a envoyé quelqu’un au domicile de son fils plus tard dans la journée pour collecter des papiers pour les préparatifs funéraires qu’ils ont découvert “à leur grande surprise” que son fils était bien vivant.

Donna Price a déclaré la semaine dernière qu’elle espérait que la poursuite prévue par sa famille contre la GRC contribuerait à sensibiliser la population et empêcherait une autre famille de subir le même traumatisme. (Soumis par Donna Price)

La police n’avait demandé à personne de la famille d’identifier le corps, ni pris d’empreintes digitales ou d’ADN, selon Price. Au lieu de cela, ils avaient simplement pris une photo de la victime, qui a été diffusée parmi les membres et un ou plusieurs ont identifié l’homme comme étant le fils de Price, qui a été sans abri dans le passé et était connu de la police, a-t-elle déclaré.

La GRC examine toujours l’incident, ainsi que l’application des politiques et procédures, “pour savoir exactement ce qui s’est passé”, selon le communiqué.

“Envisager leurs options”

Price a refusé de commenter vendredi les excuses.

Mais l’avocat Brian Murphy a déclaré que ses clients “envisagent leurs options”, après avoir annoncé précédemment qu’ils avaient l’intention de “poursuivre des recours juridiques tels qu’un procès et le processus de la commission des plaintes”. Il prévoit de les rencontrer lundi pour discuter de la question, a-t-il dit.

Savoir qu’ils l’ont presque incinéré sans même savoir qui il était correctement – genre, ça mérite plus que des excuses, je pense. Pas vous ? – Mary MacDonald, mère de Luke Landry

Mary MacDonald, dont le plus jeune fils Luke Landry, 35 ans, a fini par être identifié comme la victime, n’a pas été impressionnée par les excuses de la GRC.

“Savoir qu’ils l’ont presque incinéré sans même savoir qui il était correctement – ​​genre, ça mérite plus que des excuses, je pense. Pas vous?” a-t-elle déclaré lors d’une entrevue téléphonique depuis son domicile de Prince George, en Colombie-Britannique, la voix encore crue de chagrin.

La GRC a refusé de commenter les détails de l’affaire, affirmant qu’elle pourrait faire partie d’un processus judiciaire ou interne.

MacDonald, mère de trois enfants, veut des réponses. Elle veut savoir “comment cela a pu arriver”.

Mary MacDonald, vue ici avec son plus jeune fils Luke Landry (portant le chapeau) et son deuxième fils Julian, a déclaré que de nombreuses personnes l’ont contactée ces derniers jours pour lui présenter ses condoléances et ses prières, y compris Donna Price. (Soumis par Mary MacDonald)

Landry a été libéré de la prison provinciale le matin du 21 novembre, sans argent, sans vêtements d’hiver et nulle part où aller.

Il a survécu à une surdose plus tard dans la journée à l’Ensemble Grand Moncton, qui offre un espace sécuritaire et du soutien aux personnes qui consomment de la drogue, mais les travailleurs de première ligne n’ont pas pu lui trouver de lit dans un refuge. Son corps a été découvert dans les toilettes publiques le lendemain matin.

MacDonald a déclaré qu’elle avait appris la mort de Luke par l’un de ses amis. Elle a attendu cinq heures pour avoir des nouvelles de la GRC, mais a fini par les appeler pour le savoir, a-t-elle déclaré.

“Quelqu’un qui dit qu’il est désolé ne dit pas ce qui s’est réellement passé. J’aimerais voir un rapport sortir disant ce qui s’est réellement passé.”

‘Ça ne sonne pas vrai’

Elle a également remis en question le moment des excuses.

“Qu’est-ce qui a pris si longtemps… pour réaliser que vous avez fait une erreur et l’admettre? Genre, c’est une semaine plus tard. Plus d’une semaine plus tard.

“Cela ne me semble pas vrai que c’est vraiment sincère”, a-t-elle déclaré, suggérant qu’il n’a été publié qu’en raison de l’attention médiatique que l’affaire a reçue.

Des excuses publiques “relativement inhabituelles”

Michael Boudreau, professeur de criminologie et de justice pénale à l’Université St. Thomas, a déclaré que de telles excuses publiques de la part de la police sont “relativement inhabituelles”.

Lorsqu’ils sont délivrés, c’est souvent parce que la police “n’a pas le choix”, a-t-il déclaré. “Il a été découvert qu’ils ont commis une grave erreur ou qu’ils ont raté une enquête qui a entraîné de graves conséquences. Alors, leur main est forcée.”

Bien que Boudreau ait dit espérer que la GRC soit sincère, il soupçonne que c’est la raison pour laquelle des excuses ont été présentées dans cette affaire, qu’il décrit comme “complètement inacceptable” et un “sérieux embarras”.

Michael Boudreau, professeur de criminologie et de justice pénale à l’Université St. Thomas, estime que les excuses publiques sont “également une question de relations publiques”. (Soumis par l’Université St. Thomas)

“Ne pas présenter d’excuses publiques rendrait la force encore pire. Il s’agit donc aussi de la GRC qui essaie de réparer son image en lambeaux”, a-t-il déclaré.

Boudreau soutient que les excuses auraient dû être présentées beaucoup plus tôt – quelques jours après l’erreur, car “plus ça dure, plus ça a l’air flagrant”.

La raison pour laquelle la GRC a attendu aussi longtemps est “un peu un mystère”, a-t-il dit, mais une éventuelle action en justice en cours pourrait avoir été un facteur.

Était ‘un être humain’

MacDonald a soutenu que les excuses n’auraient pas été nécessaires si la police avait suivi les procédures. “Je ne sais pas quelles sont leurs procédures”, a-t-elle noté, “mais je suis sûre que ce qu’ils ont fait n’était pas ce qui n’était pas la bonne procédure.”

Elle pense que la police n’a pas traité son fils comme “un être humain”. Il était plus qu’un sans-abri et un toxicomane, a-t-elle dit, il était père de deux enfants, frère, oncle, cousin et rappeur de musique chrétienne.

“Mon espoir de tout cela est que les choses peuvent changer, parce que je crois qu’elles doivent changer. Je crois que le gouvernement à tous les niveaux doit regarder et dire : ‘Nous pouvons faire mieux pour ces gens que cela.'”