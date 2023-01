La GRC de Lake Country recherche un suspect dans un vol de vélo

Central Okanagan Crime Stoppers lance un appel au public pour aider à identifier un homme impliqué dans une série de vols à Lake Country.

Le 1er décembre 2022, un GMC Terrain noir est entré dans le parking d’un complexe de condos derrière un véhicule au départ.

Un homme et une femme ont passé plus d’une heure à démonter le parking.

Le 5 décembre, l’homme est revenu avec un deuxième homme et est entré dans le garage par l’intermédiaire d’un livreur.

Les deux hommes sont partis avec un VTT GT Verb et un e-bike Volt Yukon 750.

Les deux hommes ont été identifiés comme suspects dans un autre crime de Lake Country le 7 décembre.

Si vous reconnaissez l’homme photographié ou avez des informations sur l’affaire, appelez la GRC de Lake Country ou Échec au crime.

