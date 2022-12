La GRC de Lake Country enquête sur un empoisonnement à l’antigel

Une paire de chiens a été empoisonnée avec ce qui semble être de l’antigel à Lake Country le 1er décembre.

La GRC a reçu un rapport le lendemain du propriétaire du chien dans le pâté de maisons de 10 000 de Beacon Hill Drive après avoir trouvé les chiens malades et écumant à la bouche.

Ils ont ensuite trouvé un plateau avec des hamburgers et des saucisses dans le jardin couvert de liquide. Après avoir mis le plateau au congélateur, le liquide n’a jamais gelé, ce qui a amené le propriétaire à penser qu’il s’agissait peut-être d’antigel.

La police a été informée que personne dans le quartier ne semblait avoir de problème majeur avec les chiens, qu’ils étaient calmes et se comportaient bien.

Gendarme de Kelowna Mike Della-Paolera a déclaré que les chiens étaient de retour à la maison et se portaient bien.

“Ce type de crime met non seulement les animaux en danger, mais également nos jeunes citoyens, ce qui nous préoccupe tous beaucoup.”

Si quelqu’un a des informations, il est prié d’appeler la GRC de Lake Country au 250-766-2288 ou de laisser un tuyau anonyme en contactant Central Okanagan Crime Stoppers au 1-800-222-TIPS.

