La GRC de la Saskatchewan affirme qu’un suspect a tué tout le monde dans un saccage, y compris son frère – Kelowna Capital News

Un membre de la nation crie de James Smith a été accusé à tort par la GRC d’avoir tué un individu lors des attaques au couteau le mois dernier dans la communauté et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

La commissaire adjointe Rhonda Blackmore a déclaré que les preuves montrent que Damien Sanderson n’a tué personne pendant le saccage et a été tué par son propre frère.

Blackmore a déclaré que Myles Sanderson avait tué Damien Sanderson et 10 autres personnes le 4 septembre. Dix-huit personnes avaient été blessées.

“Myles Sanderson a commis tous les homicides seul”, a déclaré Blackmore jeudi.

Blackmore a déclaré qu’il existe des preuves suggérant que Damien Sanderson a été impliqué dans la planification et la préparation des attaques, bien que l’étendue de cette implication fasse toujours l’objet d’une enquête.

Un jour après les coups de couteau, alors que la police recherchait les frères dans toute la province, la GRC les a accusés de meurtre au premier degré.

Damien Sanderson faisait face à un chef d’accusation de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d’introduction par effraction, mais les accusations ont été abandonnées après que son corps a été retrouvé près de l’une des scènes de crime de la Première Nation le 5 septembre. À l’époque, la police a déclaré qu’il mort de blessures non auto-infligées.

Le 7 septembre, la police a poursuivi et arrêté Myles Sanderson dans un véhicule volé près de Rosthern, en Saskatchewan. Peu de temps après, il est tombé en détresse médicale et est décédé.

“La GRC de la Saskatchewan croit qu’il est important de clarifier l’implication de Damien”, a déclaré Blackmore.

“Nos enquêteurs continuent de corroborer les déclarations des témoins avec des preuves matérielles et des pièces à conviction pour créer une image précise des motifs de ces crimes et pourquoi certaines des victimes ont été ciblées.”

La nouvelle information faisait partie d’une chronologie publiée par la GRC qui décrivait ce que les frères faisaient dans la journée précédant l’attaque.

Blackmore a déclaré que les frères vendaient de la drogue dans la communauté le 3 septembre et avaient violemment agressé trois personnes ce jour-là.

“On ne sait pas à ce stade si des armes étaient impliquées”, a déclaré Blackmore, ajoutant que les agressions n’avaient pas été signalées à la police.

Des gendarmes étaient allés sur la Première Nation plus tôt ce matin-là à la recherche de Damien Sanderson. Quelqu’un avait rapporté anonymement qu’il avait volé leur véhicule un jour plus tôt, et il était recherché en vertu d’un mandat pour une accusation d’agression antérieure.

Les officiers avaient une photo obsolète de Damien Sanderson d’il y a huit ans, a déclaré Blackmore.

Deux agents ont trouvé le véhicule volé et sont entrés dans une maison voisine pour voir s’il était l’une des sept personnes à l’intérieur. Mais personne ne s’est identifié par ce nom.

“Nous avons confirmé plus tard que Damien avait fourni un faux nom aux agents qui ont répondu lors de la perquisition de la résidence”, a déclaré Blackmore. «Il était à la résidence et a verbalement fourni aux agents le nom d’un autre – une personne réelle dans la communauté.»

La GRC a déclaré qu’elle n’avait aucune information ou indication suggérant qu’il y aurait de la violence dans la communauté le lendemain matin.

“Les événements qui allaient se dérouler le lendemain étaient inconnus de la police à ce moment-là”, a déclaré Blackmore, notant que lorsque la police a répondu à la Première Nation le 3 septembre, il n’y avait aucune mention de Myles Sanderson.

Blackmore a déclaré que l’idée que la GRC aurait pu empêcher le massacre en raison de sa présence sur la Première Nation un jour avant les attaques n’est que “pure spéculation”.

« Nous n’avions aucune indication qu’il y avait eu des violences commises (le 3 septembre). Les agressions qui ont eu lieu n’ont pas été signalées à la police avant les événements qui ont fait de nombreuses victimes le 4 septembre, et nous n’avions aucune raison de croire qu’ils allaient commettre ces événements.

Blackmore a déclaré qu’il faudra probablement des mois aux enquêteurs pour compiler une chronologie complète de ce qui s’est passé.

“La réalité est que nous ne saurons peut-être jamais vraiment pourquoi”, a-t-elle déclaré.

—Mickey Djuric, La Presse Canadienne

poignarder en Saskatchewan