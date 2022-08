La GRC de la Colombie-Britannique recherche toujours Denis Ivziku, recherché dans une affaire de trafic international de drogue et d’armes à feu

La GRC de la Colombie-Britannique renouvelle ses appels au public dans le cadre d’une chasse à l’homme pour la dernière personne faisant face à des accusations en lien avec un réseau international de trafic de drogue et d’armes à feu.

Denis Ivziku était l’une des 22 personnes accusées dans le cadre du projet Divergent, qui a été rendu public en mars dans le cadre d’une enquête pluriannuelle qui a découvert un réseau pancanadien et comprenait des membres des Hells Angels.

De multiples techniques policières ont été utilisées pour infiltrer les réseaux, et les enquêteurs ont commencé à voir des transactions à grand volume se produire avec de la cocaïne, de la méthamphétamine et du fentanyl, ainsi que des armes à feu et des munitions de type agression.

Vingt des personnes inculpées ont été arrêtées le 23 février, et depuis lors, une autre a été arrêtée, laissant Ivziku le seul en liberté.

Les enquêteurs ont déclaré jeudi (11 août) qu’il avait des liens avec le Lower Mainland, en particulier Burnaby, et qu’il pourrait échapper à une arrestation dans la région.

La police a déclaré qu’Ivziku n’avait aucun lien connu avec le conflit des gangs du Lower Mainland. Il est décrit comme mesurant 5 pieds 5 pouces et pesant environ 150 à 160 livres, avec les yeux bruns et les cheveux bruns.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la GRC au 431-338-0956 ou Échec au crime si elle souhaite rester anonyme.

Le projet Divergent comprenait de grosses saisies

L’enquête a commencé en 2018 lorsqu’un analyste criminel de la GRC du Manitoba a remarqué des tendances dans l’importation de drogues au Canada. En partenariat avec des services de police du Canada et du monde entier, les enquêteurs ont réussi à cibler plusieurs trafiquants de drogue importants opérant au Manitoba.

Grâce à leur travail d’enquête, la police a arrêté Damion Ryan, un membre complet des Hells Angels avec le chapitre Attica en Grèce. Cela a mené à l’arrestation de 20 personnes, dont 17 opéraient au Manitoba. Deux hommes de la Colombie-Britannique, Kelvin Lee Nelson et Mazin Nzar Zandy ont été inculpés dans le cadre de l’enquête.

LIRE LA SUITE: L’armée de la Colombie-Britannique aide à saborder un navire transportant plus de 1 700 livres de cocaïne

Les agents ont saisi 110 kg de cocaïne, 41,4 kg de méthamphétamine, trois kilogrammes de fentanyl, un demi-kilogramme de MDMA, 14 armes de poing, cinq fusils d’assaut et plus de 445 000 $ en devises canadiennes.

« Le projet Divergent a perturbé la chaîne d’approvisionnement et retiré ces drogues de la rue », a déclaré l’insp. Grant Stephen, officier responsable de la section du crime fédéral, grave et organisé.

“Le mépris total pour la vie humaine dont font preuve les personnes impliquées dans ces réseaux, en particulier ceux qui sont au sommet de la chaîne, est devenu très clair au cours de cette enquête, et nous avons pu les sortir de l’équation.”

