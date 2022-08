La GRC de Kelowna veut éloigner les voleurs prolifiques des rues

Un délinquant prolifique a été arrêté et la GRC de Kelowna aimerait le voir détenu jusqu’à son procès.

Au petit matin du 30 août, la police a repéré un homme qu’ils connaissaient. L’homme est connu pour être impliqué dans plusieurs introductions par effraction dans des commerces locaux.

Lorsque les agents ont confronté l’homme, il a tenté d’éviter l’arrestation et leur a fourni un faux nom.

Les agents connaissaient sa véritable identité et l’homme a été arrêté. Il fait actuellement face à deux accusations d’introduction par effraction, de tentative de vol et de vol d’une caméra de sécurité.

« La GRC de Kelowna a consacré de nombreuses heures à enquêter afin de retirer cette personne des rues de Kelowna et de protéger notre communauté. La GRC de Kelowna aimerait le voir détenu jusqu’à son procès », a déclaré le sergent Desmond Kiehlbauch, officier des services d’enquête par intérim de la GRC de Kelowna.

L’accusé a déjà été accusé de divers manquements aux conditions de sa probation.

Entre le milieu de 2020 et le début de 2021, il a commis neuf introductions par effraction à Kelowna et à West Kelowna. Les entreprises sont sa cible habituelle, rapporte la GRC.

Il a été condamné en mai 2021 et semble avoir purgé plus d’un an de détention.

