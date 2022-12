La GRC de Kelowna traite un «incident» dans la région de Mission

La GRC de Kelowna a été impliquée dans un incident policier dans le pâté de maisons 4600 de Gordon Drive, près de McClure Road à Lower Mission dans l’après-midi du 22 décembre.

La circulation dans les deux sens dans cette zone a été affectée, bien que la police ait déclaré qu’il n’y avait aucune inquiétude pour la sécurité publique.

La GRC a quitté les lieux vers 15 h 10. Plus d’informations seront publiées dès qu’elles seront disponibles.

