La GRC de Kelowna sera « en force » pour la Journée de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies

Avec le retour des fêtes de fin d’année après la levée de presque toutes les restrictions liées au COVID-19, vient la consommation de certaines boissons pour adultes.

Comme le premier samedi du dernier mois de l’année, le 3 décembre est la Journée nationale de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies, et la GRC de Kelowna veut faire savoir au public qu’elle sera « en force ».

« La GRC de Kelowna rappelle à tout le monde de planifier un retour à la maison en toute sécurité », a déclaré Ryan Watters, conseiller en communications de la GRC de Kelowna. “Réservez un trajet en taxi ou ayez un chauffeur désigné sur place pour que votre fête de Noël ne se termine pas négativement.”

Le 3 décembre, la GRC de la Colombie-Britannique, la patrouille routière et toutes les unités de la circulation cibleront les conducteurs aux facultés affaiblies, que ce soit à cause de l’alcool ou de la drogue.

“Ne devenez pas une statistique.”

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

