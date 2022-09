La GRC de Kelowna saisit des centaines de doses – Kelowna Capital News

Pour la deuxième fois en quatre jours, la GRC de Kelowna en patrouille a saisi une grande quantité de drogues illicites et d’argent liquide dans le secteur de l’avenue Cawston.

Le 27 septembre, des policiers de l’unité des services généraux qui patrouillaient près du sentier ferroviaire d’Okanagan ont vérifié les plaques d’un véhicule garé en biais près de la «ville de tentes» autorisée par la ville.

Lorsque le véhicule a commencé à rouler, il s’est avéré qu’il n’était pas immatriculé et que le propriétaire avait un permis de conduire invalide, ce qui a incité la police à effectuer un arrêt sur Gordon Drive près de Cawston Ave.

Alors que le véhicule était sur le point d’être remorqué, les agents ont remarqué une petite quantité de drogue sur le siège du conducteur et le tapis de sol, ce qui a entraîné une fouille qui a révélé plusieurs sacs de drogues illicites, de grosses sommes d’argent et un pistolet airsoft.

Le conducteur fait face à des accusations de possession en vue d’en faire le trafic.

Le buste survient après une saisie de produits le 23 septembre dans la zone voisine de St. Paul Ave. et Cawston Ave.

« La GRC s’est engagée à perturber le trafic de drogues illicites à Kelowna », a déclaré l’agent des médias de la GRC, le gend. Mike Della-Paolera.

« La saisie a permis de retirer des centaines de doses de drogues nocives des mains de ceux qui sont responsables du trafic de ces substances dans notre communauté. Les informations recueillies dans cette enquête seront portées devant les tribunaux pour tenir l’individu responsable.

