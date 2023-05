La GRC de Kelowna retire les drogues et les conducteurs aux facultés affaiblies des rues lors d’une initiative d’application de la loi

Plusieurs conducteurs aux facultés affaiblies ont été retirés des rues de Kelowna la semaine dernière alors que la GRC effectuait des contrôles routiers lors de la Journée nationale de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.

Le samedi 20 mai, la GRC a mis en place deux contrôles routiers pour sensibiliser les gens aux impacts et aux réalités de la conduite avec facultés affaiblies. Les arrêts ont été installés à l’intersection du chemin Lakeshore et du chemin Old Meadows et du chemin Shepherd à Rutland.

La police a arrêté plus de 100 véhicules. Cinq des interpellations ont entraîné des suspensions sur le bord de la route en raison de facultés affaiblies par la drogue. Deux interdictions immédiates de bord de route (IRP) de 90 jours ont été émises, ce qui comprend également une mise en fourrière de 30 jours pour leurs véhicules.

La GRC a également saisi une quantité importante de drogues illégales et d’argent qu’on croit être associée au commerce de la drogue au niveau de la rue dans la collectivité.

« Plus souvent qu’autrement, la conduite avec facultés affaiblies entraîne des blessures catastrophiques ou la mort et peut avoir des effets à vie sur des personnes innocentes et leurs familles. Ces résultats sont complètement évitables », a déclaré le Sgt. Marc Booth. «De plus, si vous prévoyez de boire et / ou de consommer de la drogue, veuillez appeler un ami ou un taxi et rentrer chez vous en toute sécurité. Vous pouvez vous attendre à voir nos agents effectuer des contrôles et des contrôles ciblés tout au long de l’été.

En plus des drogues illégales et de l’alcool, de nombreuses personnes ne réalisent pas qu’elles ne sont pas censées conduire des véhicules lorsqu’elles prennent des médicaments légaux sur ordonnance en raison de leurs effets secondaires comme la somnolence.

La GRC de Kelowna rappelle au public que tout le monde joue un rôle dans la conduite avec facultés affaiblies. Signalez tous les incidents de conduite avec facultés affaiblies en composant le 911.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

conduite avec facultés affaibliesKelownaOkanaganGRC