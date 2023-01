La GRC de Kelowna recherche une femme recherchée pour agression présumée à l’émission Steve-O

La GRC de Kelowna est à la recherche d’une femme impliquée dans l’agression présumée lors d’une émission de Steve-O le 28 octobre 2022.

L’événement au Kelowna Community Theatre a été interrompu lorsqu’on a demandé à un couple de baisser la voix pendant la représentation.

Deux hommes ont commencé à se battre et une femme a ensuite été filmée en train de frapper deux autres femmes, causant des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Quiconque a une vidéo de l’altercation ou reconnaît la femme impliquée est prié de contacter la police ou Échec au crime.

