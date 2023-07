La GRC de Kelowna recherche un véhicule, le conducteur impliqué dans un délit de fuite

La GRC de Kelowna est à la recherche du conducteur et de son véhicule après un délit de fuite le 16 juillet.

L’incident a eu lieu juste avant midi dans le bloc 2100 d’Enterprise Way.

Un homme à vélo a été percuté par une camionnette blanche. Le conducteur s’est arrêté, est sorti de la camionnette et a parlé avec un témoin avant de retourner à son véhicule et de quitter les lieux.

Le cycliste a été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Le conducteur, décrit comme un homme de race blanche dans la vingtaine, conduisait un modèle Ford Freestar du milieu à la fin des années 2000. Le véhicule avait une galerie de toit blanche, une grosse bosse sur le côté passager du pare-chocs avant sous le phare et de la peinture écaillée sur les plaques d’immatriculation.

Les images de la caméra du tableau de bord recueillies au moment de l’accident n’ont pas montré une image claire du numéro de plaque d’immatriculation.

La GRC de Kelowna recherche ce véhicule impliqué dans un délit de fuite le 16 juillet 2023. (GRC de Kelowna)

La police demande à toute personne possédant des images de caméra embarquée voyageant sur Enterprise Way le 16 juillet entre 11 h 50 et 12 h 05 de se manifester. Communiquez avec la GRC de Kelowna ou Échec au crime et faites référence au numéro de dossier 2023-40825.

