La GRC de Kelowna recherche un homme victime d’un délit de fuite avec un autobus scolaire

La GRC de Kelowna est à la recherche d’un homme à la suite d’un délit de fuite.

Vers 17 h 10 mardi soir (16 août), la GRC enquêtait sur une collision entre deux véhicules sur Springfield Road et Durnin Road lorsqu’elle a vu une berline verte heurter un autobus scolaire sans passagers à l’intérieur. La GRC a ordonné au conducteur de la voiture à hayon de s’arrêter, mais au lieu de cela, le conducteur a rapidement pris la fuite en direction du nord. Le chauffeur du bus n’a pas été blessé.

Un peu plus tard, la GRC a trouvé la voiture à hayon et a tenté d’encercler le véhicule. Une passagère est sortie du véhicule avant que la voiture à hayon ne décolle à nouveau de la police. Elle et l’un des véhicules de police ont été heurtés par le hayon qui s’échappait. La femme a été interpellée et relâchée sur place.

Plus tard, la berline a été retrouvée dans le bloc 200 de Loseth Drive. Des témoins ont vu un homme sortir du véhicule et courir vers le sud-est dans la forêt du mont Kirschner.

La GRC ainsi que leurs services aériens et cynophiles ont cherché l’homme, mais n’ont pas pu le trouver.

« Nous prenons ces incidents très au sérieux et tenons à rassurer le public que nous travaillerons avec diligence pour identifier le conducteur, afin de le tenir responsable de ses actes », a déclaré le sergent Mark Booth, de la Section de la circulation de la GRC de Kelowna.

Après avoir saisi la voiture à hayon, la GRC a découvert que la plaque d’immatriculation du véhicule ne correspondait pas à celle de la voiture.

L’enquête est toujours en cours et la GRC demande à toute personne ayant vu quoi que ce soit ou ayant des images de la caméra de tableau de bord de se manifester en contactant la GRC au 250-762-3300 ou de manière anonyme via Crimestoppers au 1-800-222-4477.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Accident de voitureKelownaGRC