La GRC de Kelowna ferme Spall Road à la circulation automobile et piétonnière

Une partie de Spall Road à Kelowna est fermée dimanche matin.

La GRC de Kelowna a bloqué les voies en direction sud entre l’avenue Clement et Enterprise Way. Le trottoir est également bloqué.

Aucune information n’a été confirmée, mais Black Press a appris qu’elle pourrait être liée à un corps retrouvé dans la zone.

L’histoire sera mise à jour au fur et à mesure que plus de détails seront publiés.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Détachement de la GRC de Kelowna