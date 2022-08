La GRC de Kelowna «engourdie» de poursuivre les récidivistes

Être arrêté n’est pas un moyen de dissuasion contre le crime à Kelowna, dit le gendarme de la GRC. Mike Della-Paolera, responsable de la sécurité des jeunes dans la communauté et des relations avec les médias.

Della-Paolera a déclaré que la GRC arrête continuellement les mêmes récidivistes dans la ville.

Il a expliqué que c’était comme si la police tournait autour d’une porte tournante. Il a dit que les agents poursuivent et arrêtent les délinquants prolifiques, seulement pour que ceux qui commettent des crimes à plusieurs reprises soient libérés par le système judiciaire. Les agents de Kelowna doivent alors arrêter à nouveau le contrevenant.

Della-Paolera a déclaré que les agents de Kelowna deviennent «engourdis» par le cycle continu du crime et que les personnes souffrantes sont prises au piège.

Il a expliqué que de nombreux récidivistes sont aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances et que la GRC aimerait les aider à sortir de la rue, mais les ressources ne sont tout simplement pas là. La plupart des gens sont relâchés dans la rue sans avoir la possibilité de recevoir de l’aide et des conseils pour des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

La GRC de Kelowna a récemment arrêté deux récidivistes qui avaient un total combiné de 68 accusations recommandées, accumulées sur seulement deux mois.

Le 7 août, la GRC a arrêté à deux reprises un homme en détresse « enraciné dans la rue ». Sa deuxième arrestation de la journée est survenue après avoir prétendument agité un marteau sur des personnes, causant des dommages à des véhicules en stationnement et crachant des vulgarités raciales.

“Cet homme a généré plus de 22 dossiers de police cette année, principalement pour avoir causé des troubles et des méfaits, mais aussi pour des infractions violentes et d’autres infractions non violentes”, a déclaré Della-Paolera.

Il est connu des agents de Kelowna et souffre de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, a déclaré Della-Paolera.

Au cours de ce dossier le plus récent, l’homme a délibérément déféqué sur le siège arrière du véhicule de police.

Kelowna avait le taux de criminalité le plus élevé au pays et se classait au deuxième rang pour la gravité de la criminalité en 2021.

« À mon avis, l’argent qui est alloué aux services communautaires n’est pas distribué correctement… Il n’est pas utilisé correctement », a déclaré Della-Paolera.

Il a dit que les fonctionnaires assis dans des bureaux, loin des lignes de front, sont « à l’aise » et ne voient pas les problèmes auxquels la GRC est confrontée. Il dit qu’il ne blâme pas la ville de Kelowna et sait que le maire et les conseillers reconnaissent le problème.

La GRC de Kelowna a demandé un soutien supplémentaire à la ville, alimentant le débat sur les stratégies de gestion du crime à la lumière des prochaines élections municipales.

Le candidat à la mairie Tom Dyas a annoncé que s’il était élu, il élargirait l’équipe de police et de crise (PACT).

Le maire actuel de Kelowna, Colin Basran, a répondu, affirmant que la ville était bien consciente que la GRC avait besoin de plus de soutien et qu’il plaidait activement auprès de Interior Health pour un soutien supplémentaire en soins infirmiers et en santé mentale sur le PACT.

Della-Paolera a déclaré que la ville avait besoin de gens pour intensifier et arrêter le cycle de la criminalité continue.

