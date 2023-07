La GRC de Kelowna demande de l’aide pour retrouver une immigrante disparue

La GRC de Kelowna est à la recherche de Belida Turabamiwe, 51 ans.

La femme a été vue pour la dernière fois le 15 juillet vers 22 heures.

La disparition de Turabamiwe serait hors de propos pour elle par sa famille.

Le natif du Burundi, en Afrique de l’Est, est décrit comme cinq pieds 10, 175 livres, avec des cheveux noirs et des yeux bruns.

Toute personne ayant des informations sur ses allées et venues est priée d’appeler la GRC de Kelowna ou Échec au crime sous le numéro de dossier 2023-40749.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

KelownaFemme disparue