La GRC de Kelowna demande de l’aide pour retrouver une femme souffrant de problèmes de santé

Le public est invité à aider à retrouver une femme disparue de Kelowna.

Taylor Bull, 30 ans, a été vue pour la dernière fois au domicile familial situé dans le pâté de maisons 500 de Stanley Crescent le 15 août. La famille a contacté la GRC le 17 août vers 8 h 50.

La famille de Bull est extrêmement inquiète pour son bien-être, car elle souffre d’un grave problème de santé.

Elle est décrite comme mesurant 5’1″, de race blanche, pesant 130 livres, avec des cheveux blonds décolorés et des yeux bleus.

Toute personne susceptible de la voir est priée d’appeler immédiatement le 911.

