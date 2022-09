La GRC de Kelowna clarifie le libellé de l’incident de véhicule à la ville de tentes – Kelowna Capital News

Un homme a été renversé par un camion le 25 septembre, et l’événement est considéré comme un «incident», et non un «accident», comme indiqué initialement.

Un homme a été transporté à l’hôpital avec des blessures «importantes» après avoir été heurté et traîné par le camion alors qu’il se trouvait dans sa tente. Le conducteur a été arrêté, ce qui a incité la GRC de Kelowna à publier un communiqué de presse qualifiant l’événement d’accident.

Depuis lors, l’agent des communications de la GRC de Kelowna Const. Mike Della-Paolera a précisé, affirmant que la GRC considère l’événement comme un “incident” faisant l’objet d’une enquête, et non comme un accident. Il a expliqué que la libération a été faite par un membre inexpérimenté de l’équipe et que le terme accident n’est pas correct.

Peu après midi, le samedi 25 septembre, la GRC de Kelowna a été appelée à l’abri temporaire de Kelowna, ou «Tent City», situé sur le Rail Trail, pour un rapport faisant état d’un conducteur en état d’ébriété traversant le campement, a déclaré l’insp. Beth McAndie, agente du service d’enquête de la GRC de Kelowna.

L’homme dans sa tente a été renversé puis traîné par le conducteur du camion Dodge immatriculé en Alberta.

Des témoins ont aidé la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

Des informations sur les réseaux sociaux indiquent que les habitants du campement ont empêché le conducteur de quitter les lieux jusqu’à l’arrivée de la police.

