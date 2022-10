La GRC de Kelowna cherche à retrouver un homme disparu qui a besoin de médicaments – Kelowna Capital News

Avez-vous vu Isaiah Ellis-Dickson ?

La GRC de Kelowna demande l’aide du public pour retrouver l’homme de 28 ans, qui a été vu pour la dernière fois le 20 septembre et porté disparu par sa famille. Il a manqué de prendre les médicaments dont il avait besoin, ce qui, selon la police, est inhabituel.

Ellis-Dickson est décrit comme un homme autochtone, mesurant environ 5 pi 7 po et pesant 170 livres. aux cheveux foncés mi-longs et aux yeux bruns. Il connaît l’itinérance.

Toute personne ayant des informations sur les allées et venues d’Ellis-Dickson est priée d’appeler la GRC de Kelowna au 250-762-3300.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Ville de KelownaFemme portée disparueGRC