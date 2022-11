La GRC de Kamloops recherche le propriétaire d’un chiot retrouvé dans un camion volé

Savez-vous où ce chiot habite ?

La GRC de Kamloops est à la recherche du propriétaire de ce qui semble être une croix de rottweiler qui a été retrouvée dans un camion volé abandonné le 14 novembre.

La police a répondu à un rapport d’introduction par effraction dans le bloc 1400 du Chief Louis Way à Kamloops vers 7 heures du matin, où un pick-up et une remorque Dodge Ram 3500 2022, trois motos tout-terrain, six ensembles de pneus de véhicule et un certain nombre de des outils auraient été volés.

Le même matin, le même camion a été suivi jusqu’au bloc 2000 de Pinantan Pritchard Road, bien que les deux hommes à l’intérieur de la maison aient affirmé ne pas savoir comment le camion est arrivé là-bas ni d’où venait le chiot à l’intérieur.

Le chiot mâle portait un harnais rouge au moment du sauvetage.

Si vous avez des informations sur l’identité du chiot ou sur la localisation des objets volés lors de l’introduction par effraction, vous êtes prié de contacter la GRC de Kamloops au 250-828-3000 et de citer le dossier 2022-40844.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ChiensKamloopsGRC