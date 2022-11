La GRC de Kamloops enquête sur un corps retrouvé dans un parc – Kelowna Capital News

La GRC de Kamloops poursuit son enquête après avoir trouvé un corps dans l’eau près de Riverside Park au cours de la fin de semaine.

Le samedi 29 octobre vers 14 h 20, la police a répondu à des appels concernant un corps à 30-40 pieds du rivage à Riverside Park près des terrains de pickle ball.

Les Services d’identité judiciaire (SIF) de la GRC ont utilisé un drone pour photographier le corps de plus près et ont confirmé que la personne était décédée. Avec l’aide du service d’incendie de Kamloops, le corps a été ramené à terre.

« D’après l’enquête initiale, la personne semble avoir été dans l’eau pendant un certain temps », a déclaré le porte-parole de la GRC de Kamloops, le cap. Crystal Evelyn. “La police travaille à confirmer l’identification et à contacter les plus proches parents.”

La GRC et le Service des coroners de la Colombie-Britannique doivent poursuivre leur enquête pour déterminer la cause du décès et déterminer s’il y a eu des activités criminelles.

Les témoins et toute personne ayant des informations supplémentaires doivent contacter la GRC de Kamloops au 250-828-3000 avec le numéro de dossier 2022-38930.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KamloopsOkanaganGRC