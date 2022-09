La GRC de Kamloops cherche à identifier le suspect lors d’une récente introduction par effraction.

Le 11 août, les agents ont répondu juste après 4 heures du matin à une alarme commerciale dans le bloc 1300 de Summit Drive.

« Des images de surveillance ont capturé des images de deux suspects, dont l’un a déjà été identifié », a déclaré le caporal Crystal Evelyn. “Nous publions l’image du deuxième suspect dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse et aide la police à faire avancer l’enquête.”

Le suspect est décrit comme Caucasion, mesurant six pieds de haut et pesant 175 livres. On dit qu’il a une carrure mince et des cheveux noirs.

Toute personne ayant des informations liées à l’enquête ou qui peut identifier le suspect est priée d’appeler la GRC de Kamloops et de référencer le dossier de police 2022-27937.

