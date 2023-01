La GRC de Golden saisit des armes prohibées

Une dénonciation du public a entraîné la saisie d’armes prohibées dans une maison de Golden.

Selon la GRC de Golden, le 12 janvier vers 13 heures, un membre de la communauté a observé deux hommes entrer dans une maison du crime connue dans le quartier Habart de Golden. Les deux portaient des armes d’épaule.

La police dit qu’elle connaît la maison et sait que ses occupants ne sont pas autorisés à posséder des armes à feu.

Des agents du détachement de la GRC de Golden-Field ont mis en place un confinement autour de la maison et, environ une heure plus tard, ont effectué un contrôle routier avec une berline rouge observée quittant l’allée.

Un fusil à canon scié se trouvait sur le siège passager du véhicule.

Le conducteur, un homme de 32 ans, a été arrêté pour possession d’une arme à feu prohibée. Il était la seule personne dans le véhicule.

La police a fouillé l’homme et a trouvé plusieurs couteaux, dont un couteau à cran d’arrêt illégal. Ils ont également trouvé une matraque, des coups de poing américains en plastique et des outils de cambriolage.

Une fouille de son véhicule a permis de découvrir deux trousses de crochetage, des couvre-visages, des gants et plusieurs autres outils de cambriolage.

Comme les deux fusils n’avaient toujours pas été retrouvés, la police a continué de surveiller la résidence Habart pendant environ une heure, utilisant des haut-parleurs pour essayer de faire sortir les occupants restants de la résidence en toute sécurité.

Peu après 15 heures, un contact a été pris et après une courte période de négociation, trois personnes ont quitté l’immeuble et ont été placées en garde à vue.

Une perquisition de la maison a permis de saisir deux fusils à plomb ressemblant à des fusils.

Les trois personnes ont été libérées sans inculpation.

Le surintendant principal Brad Haugli, commandant du district sud-est de la GRC de la Colombie-Britannique, a déclaré que les policiers de Golden avaient bien géré l’incident.

« Le détachement de la GRC de Golden-Field a fait un travail exceptionnel avec des stratégies tactiques et des communications dans cet incident à haut risque, menant à une saisie d’armes à feu, d’armes et d’outils de cambriolage, et à l’arrestation réussie du suspect », a-t-il dit.

L’homme de 32 ans a été libéré le lendemain sous des conditions strictes et une date d’audience à venir.

L’affaire a été transmise aux services des poursuites de la Colombie-Britannique pour examen, et l’homme pourrait faire face à plusieurs accusations telles que possession non autorisée d’une arme à feu, possession d’une arme prohibée, possession non autorisée dans un véhicule à moteur et possession d’instruments de cambriolage.

