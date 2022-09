La GRC craignait que la GRC ne divulgue ses plans opérationnels aux manifestants du convoi: documents

La GRC craignait que la gendarmerie au service de la manifestation du convoi contre les mesures pandémiques à Ottawa plus tôt cette année ne divulgue des plans opérationnels aux manifestants, selon un avis de menace interne obtenu par CBC News.

“Le potentiel existe pour de graves menaces internes”, indique l’avis du 10 février de l’équipe du renseignement criminel à motivation idéologique de la GRC.

“Ceux qui n’ont pas perdu leur emploi mais qui sympathisent avec le mouvement et leurs anciens collègues peuvent être en mesure de partager des informations des forces de l’ordre ou militaires avec les convois de protestation.”

Le document, obtenu par CBC News par le biais d’une demande d’accès à l’information, montre que la GRC s’inquiète que certains des siens puissent coopérer avec les manifestants qui ont barricadé les rues du centre-ville d’Ottawa pendant des semaines.

Il a été bien documenté pendant les manifestations que certains partisans clés du convoi avaient des liens antérieurs avec les forces de l’ordre – parmi lesquels un ancien officier de la GRC qui faisait partie du service de sécurité du premier ministre et un ancien officier du renseignement militaire.

Cela a suscité des inquiétudes au sein de l’unité du renseignement criminel de la GRC à motivation idéologique concernant le fait que les participants au convoi obtiennent une piste privilégiée sur le fonctionnement de la police.

“Des partisans du convoi anciennement employés dans les forces de l’ordre et l’armée sont apparus aux côtés des organisateurs et peuvent leur fournir des conseils logistiques et de sécurité, ce qui pourrait poser des défis opérationnels aux forces de l’ordre si les techniques et tactiques de maintien de l’ordre étaient révélées aux participants du convoi”, a déclaré l’unité. consultatif.

Barbara Perry, directrice du Centre sur la haine, les préjugés et l’extrémisme, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que la GRC s’inquiète du fait que des membres divulguent des informations aux participants du convoi.

“Nous devons examiner ce que nous savons du sexisme, de la misogynie et du racisme au sein de la GRC. Et vous savez, ce sont le pain et le beurre du mouvement d’extrême droite”, a-t-elle déclaré.

Perry a déclaré que les chercheurs ont pu se plonger dans l’extrémisme dans les Forces armées canadiennes, mais la recherche de liens extrémistes dans l’application de la loi a été plus difficile.

“Cette mince ligne bleue est bel et bien vivante et la police est très réticente à parler de ce genre de problèmes”, a-t-elle déclaré.

Ben Froese, un grutier qui était stationné sur la rue Wellington, est aspergé de gaz poivré alors que la police applique une injonction contre les manifestants à Ottawa le 19 février 2022. (Evan Mitsui/CBC)

«Nous n’avons pas vraiment fait beaucoup de recherches dans le contexte canadien, mais aux États-Unis, étude après étude, les taux d’application de la loi sont très élevés en termes de valeurs autoritaires, ce qui fait également partie intégrante de l’extrême droite. Je pense donc qu’il y a définitivement un chevauchement.”

CBC a demandé à la GRC si ses inquiétudes concernant les “menaces internes” se sont jamais matérialisées. La police n’a pas répondu à temps pour la publication.

Michael Kempa, professeur agrégé de criminologie à l’Université d’Ottawa, a déclaré que les inquiétudes concernant les fuites d’informations pourraient avoir joué un rôle dans la façon dont la police a partagé des informations pendant l’occupation du convoi.

“Lorsque le convoi s’est installé, toutes les organisations policières auraient craint qu’il y ait un petit nombre de policiers sympathisants avec le convoi”, a-t-il déclaré.

“C’est parce qu’il y a ces sympathies dans notre société. Alors oui, je serais très confiant que les dirigeants de la police auraient été prudents dans la façon dont ils partageaient les informations, en tenant compte de cela.”

Un conseiller à la sécurité “pas clair” sur le plan d’application de l’OPS

La réponse de la police aux manifestations du Freedom Convoy de l’hiver dernier occupera le devant de la scène le mois prochain lorsqu’une enquête publique commencera son étude des raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral a utilisé des mesures d’urgence.

Les inquiétudes concernant la façon dont les informations étaient partagées entre la police et les forces de sécurité ont été exprimées dans des points de discussion préparés pour le conseiller à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre Justin Trudeau – également communiqués à CBC News dans le même dossier d’accès à l’information.

Le 9 février, selon les documents, le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Jody Thomas a tenu une réunion avec les sous-ministres fédéraux pour les informer des manifestations et de la réponse de la police.

Jody Thomas, conseiller à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre, arrive à l’édifice de l’Ouest sur la Colline du Parlement à Ottawa le mardi 10 mai 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

À cette date, une cohorte dévouée de manifestants contrariés par les mesures de santé publique liées à la COVID-19 avait bloqué les rues de la ville pendant près de 13 jours, incitant la Ville d’Ottawa à déclarer l’état d’urgence. Le maire Jim Watson a décrit la situation comme “l’urgence la plus grave à laquelle notre ville ait jamais été confrontée”.

Peter Sloly, chef du Service de police d’Ottawa (SPO) à l’époque, a déclaré lors d’une réunion du conseil municipal d’Ottawa le 7 février qu’il avait besoin d’un afflux de près de 2 000 policiers et civils pour «faire monter la température».

Mais les plans de Sloly pour aller de l’avant n’étaient pas clairs pour toutes les personnes impliquées.

“Au cours des deux week-ends et au fil des semaines, le SPO a fait venir des ressources policières supplémentaires d’un certain nombre de municipalités de l’Ontario et de la Police provinciale de l’Ontario, en fonction du nombre estimé et réel de manifestants”, indiquent les notes de Thomas.

“Cependant, le SPO n’a pas encore partagé son plan d’application avec ses partenaires et il n’est pas clair si le plan a été élaboré. Cela a entraîné le redéploiement de certaines ressources supplémentaires de la Police provinciale de l’Ontario et d’autres forces de l’ordre municipales.”

Un porte-parole du Bureau du Conseil privé (BCP) a déclaré que le terme « partenaires » aurait fait référence à d’autres organismes de sécurité et de maintien de l’ordre, y compris la GRC et les Services de protection parlementaire.

Lorsqu’on lui a demandé plus de détails sur le plan d’application, un porte-parole du Service de police d’Ottawa a déclaré que la force ne ferait aucun commentaire “pendant que l’examen parlementaire est en cours”.

La GRC n’a pas non plus voulu commenter les discussions que les gendarmes avaient à l’époque avec le SPO, le principal service de police compétent pour la manifestation d’Ottawa.

“Il ne serait pas approprié de commenter des discussions opérationnelles spécifiques qui ont eu lieu avec nos partenaires chargés de l’application de la loi et de la sécurité à l’époque, car ces informations seront divulguées en temps voulu à la Commission d’urgence de l’ordre public”, a déclaré la porte-parole de la GRC, Charlotte Hibbard.

« La GRC entretient depuis longtemps une relation positive avec le Service de police d’Ottawa et d’autres partenaires chargés de l’application de la loi et de la sécurité dans la région de la capitale nationale.

Un officier tactique de la Police provinciale de l’Ontario regarde depuis la trappe supérieure d’un véhicule blindé alors que les manifestants se préparent à partir avant que la police n’applique une injonction contre une manifestation bloquant la circulation sur le pont Ambassador à Windsor, en Ontario, le 12 février 2022. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Scott Blandford est professeur adjoint et coordonnateur du programme de police et de maîtrise en sécurité publique de l’Université Wilfrid Laurier à Waterloo, en Ontario. Il a dit que lorsqu’un service de police envoie de l’aide à un autre, ils se tiennent généralement au courant.

“Personnellement, je ne vois pas une organisation retenir des renseignements et des informations une fois qu’une autre organisation s’est engagée à fournir de l’aide”, a-t-il déclaré.

“Je pense que ce qui s’est passé ici, c’est que la situation était si dynamique, changeait de jour en jour, pas seulement par le nombre de personnes qui s’impliquaient et leur implication. Et à bien des égards … le mouvement initial était coopté par un certain nombre d’autres organisations qui n’ont cessé d’y ajouter de nouvelles couches et de nouvelles dimensions.”

Dans un climat aussi changeant, a-t-il dit, les plans de maintien de l’ordre pourraient devoir changer quotidiennement.

Les États-Unis ont poussé le Canada à utiliser des pouvoirs d’urgence: docs

Les documents communiqués à CBC montrent également que le gouvernement a élaboré un plan d’action stratégique entre le 24 janvier et le 11 février qui a soulevé des inquiétudes quant à la façon dont la police réagissait aux manifestations.

Selon le document du plan, le but du plan était de « soutenir une discussion des membres du comité sur l’orientation stratégique et les idées d’actions fédérales pour permettre à la Ville d’Ottawa de résoudre la manifestation en cours ». (Le BCP n’a pas identifié le comité en question pour CBC News.)

“Il n’y a actuellement aucune voie claire et une escalade de manifestations de sympathie à travers le Canada risque de compromettre davantage l’intérêt national”, indique le document.

“L’inefficacité des gouvernements et des forces de l’ordre pour résoudre cette situation attire l’attention du public sur les actions des occupants sur l’absence de réponse.”

Le 12 février, le SPO, la Police provinciale de l’Ontario et la GRC ont formé un centre de commandement intégré pour coordonner leur réponse aux manifestations d’Ottawa.

À ce moment-là, d’autres manifestations contre les mesures pandémiques éclataient à travers le pays. L’un d’eux a fermé le passage frontalier au pont Ambassador à Windsor. Ont. — La route commerciale la plus achalandée au Canada.

Le 10 février, les États-Unis ont exhorté le gouvernement fédéral à utiliser ses pouvoirs d’urgence pour mettre fin aux blocages des frontières, selon une mise à jour des opérations nationales du Bureau du Conseil privé publiée dans le cadre du dépôt de documents.

Le 14 février, Trudeau a annoncé que le gouvernement invoquerait la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois depuis sa rédaction en 1988 – une décision controversée qui donnait aux autorités des pouvoirs temporaires, notamment la possibilité de geler les comptes bancaires et les cartes de crédit des manifestants. La participation à tout événement considéré comme un rassemblement illégal, comme la manifestation du convoi d’Ottawa, est également devenue illégale.

“Il est maintenant clair qu’il y a de sérieux défis à la capacité des forces de l’ordre à appliquer efficacement la loi”, a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse ce jour-là. La loi a été abrogée le 23 février après que la police a dégagé les rues d’Ottawa.

Parlez d’une “percée” la nuit avant l’invocation

Selon des documents judiciaires précédemment rendus publics, Thomas – qui était l’ancien sous-ministre de la Défense nationale avant de devenir le principal conseiller en matière de renseignement de Trudeau – a déclaré au Cabinet qu’il y avait “un potentiel de percée” avec les chefs de convoi la veille de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.

Ces documents judiciaires expurgés ont été déposés récemment devant la Cour fédérale dans le cadre d’une poursuite contestant l’utilisation de la loi par le gouvernement.

Les documents judiciaires ne contiennent aucun détail sur la possible percée citée par Thomas le 13 février.

Le bureau du ministre de la Sécurité publique du Canada a depuis déclaré que Thomas faisait référence à des négociations menées “principalement” par la ville d’Ottawa qui ont “finalement échoué” après avoir été “désavouées” par de nombreuses personnes associées au convoi.

“Le gouvernement a considéré cela comme un facteur dans la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence”, a déclaré un communiqué du bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

“La situation est restée instable et la menace de futurs blocus est restée. À Ottawa, il y a eu une escalade significative dans l’audace des manifestants et … le système 911 de la ville a été surchargé en raison d’appels frauduleux.”

Des semaines après la fin de l’occupation, Thomas a défendu la décision d’utiliser l’acte, affirmant que les manifestants étaient “retranchés” et “il n’y a aucun doute [they] est venu renverser le gouvernement.

La décision du gouvernement d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence a suscité de vives critiques de la part des opposants politiques et des défenseurs des libertés civiles.

Depuis les bancs de l’opposition, Mendicino a fait face à des appels à la démission et à des questions sur qui voulait que le gouvernement déploie des pouvoirs d’urgence.

Dans le cadre de la Loi sur les mesures d’urgence, une enquête publique est en cours pour analyser les raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral a déployé des mesures d’urgence.

Cette enquête devait commencer plus tard ce mois-ci, mais a été reportée au 13 octobre.