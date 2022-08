La GRC converge vers le site de Cherryville

La police a convergé vers un site de loisirs près de Cherryville le dimanche 21 août.

Selon des rapports non confirmés provenant des médias sociaux et d’une entreprise voisine, de six à une douzaine de véhicules de la GRC et de véhicules d’équipe d’intervention d’urgence ont répondu à une altercation quelconque à un endroit connu sous le nom de Meadows, sur le chemin Sugar Lake près de l’autoroute 6.

Les véhicules sont là depuis un peu après 12h

Plus à venir….

District régional de North OkanaganGRC