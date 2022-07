La GRC confirme la mort de Frank Young, 5 ans, porté disparu

La police et le chef de la nation crie de Red Earth ont confirmé que le corps de Frank Young, cinq ans, a été retrouvé samedi près de la zone dans laquelle il avait initialement été porté disparu.

Young a été vu pour la dernière fois le 19 avril jouant à l’extérieur de la maison où il vivait avec sa tante et son oncle dans la nation crie de Red Earth, à environ 300 kilomètres au nord-est de Saskatoon.

Malgré une vaste recherche terrestre, aérienne et en bateau de la communauté et des environs, le jeune garçon n’a pas été revu depuis ce jour.

“Pour le moment, il n’y a aucune indication de circonstances suspectes”, a déclaré la GRC dans un communiqué de presse dimanche.

“Mais comme il vient d’être localisé, d’autres mesures d’enquête seront prises, notamment en travaillant en partenariat avec le Service des coroners de la Saskatchewan et une autopsie aura lieu.”

Les agents ont reçu un rapport vers 19 h 06 samedi selon lequel Young avait été retrouvé mort dans la rivière sur la Nation crie de Red Earth, selon la GRC.

La police a déclaré que la famille de Young avait été informée.

“Ce n’est pas ainsi que quiconque voulait que la recherche de Frank se termine”, a déclaré le Sgt. Richard Tonge, commandant du détachement de la GRC de Carrot River, dans le communiqué de presse.

“Nos plus sincères condoléances vont à la famille, aux proches et à la communauté de Frank qui ont été grandement touchés par cette tragédie.”

Nous demandons vos prières et votre soutien continu, dit le chef de la Première Nation

Le chef de la Nation crie de Red Earth, Fabian Head, a confirmé la découverte de Young – dans l’eau de la Nation crie de Red Earth – sur les réseaux sociaux juste après minuit dimanche matin.

Des membres de l’unité tactique de la GRC et des bénévoles des nations cries de Red Earth et de Shoal Lake se sont concentrés sur la rivière Carrot après le dégel printanier.

La rivière Carrot prend sa source dans le lac Wakaw et coule vers le nord-est à travers les plaines de terre rouge dans la rivière Saskatchewan près de The Pas, au Manitoba.

“C’est avec le cœur lourd que j’annonce la découverte de Frank Young le samedi 9 juillet”, a écrit Head sur Facebook.

“Nous tiendrons une conférence de presse et publierons plus d’informations à ce moment-là. Pour l’instant, nous vous demandons vos prières et votre soutien continu pendant notre période de deuil.”