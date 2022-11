La GRC cherche à parler à toute personne harcelée par de présumés «postes de service de police» chinois dans la région de Toronto

La Gendarmerie royale du Canada a déclaré qu’elle cherchait à parler à toute personne qui aurait pu être menacée, harcelée ou intimidée par de présumés «postes de service de police» chinois non déclarés dans la région du Grand Toronto.

L’appel de la GRC intervient environ un mois après que CBC News a rapporté pour la première fois que le service de police fédéral enquêtait sur des informations faisant état de postes de police opérant au nom de la République populaire de Chine, à la suite d’un rapport du groupe de défense des droits de l’homme basé en Espagne Safeguard Defenders.

Selon le groupe, plus de 50 emplacements de ce type existent dans le monde, dont trois dans la région de Toronto – une maison résidentielle et un immeuble commercial à un étage à Markham et un dépanneur à Scarborough.

Le directeur de campagne du groupe a précédemment déclaré à CBC News que dans la plupart des pays, les postes de police présumés sont plus susceptibles d’être un réseau d’individus plutôt qu’un lieu physique où les gens pourraient être amenés.

L’ambassade de Chine a déclaré à CBC News que les autorités locales du Fujian, en Chine, avaient mis en place une plate-forme de services en ligne pour aider les ressortissants chinois à l’étranger avec des choses comme le renouvellement des permis de conduire – mais que les stations sont desservies par des bénévoles qui “ne sont impliqués dans aucune enquête criminelle ou activité pertinente. »

Cependant, la GRC dit qu’elle enquête sur une possible “ingérence d’un acteur étranger”, qui fait référence à une activité illégale ciblant les intérêts canadiens, s’immisçant dans la société canadienne ou menaçant la sécurité nationale. Cela inclut les tentatives de “menacer, harceler, influencer, intimider, corrompre ou discréditer des individus, des organisations et des gouvernements pour servir les intérêts d’un pays étranger”, a déclaré la GRC dans un communiqué mardi.

“La GRC est au courant des rapports d’activités qui ciblent spécifiquement la diaspora chinoise au Canada et enquête pour déterminer toute criminalité liée à cette affaire.”

Le directeur du FBI “très préoccupé” par les stations

La semaine dernière, à Capitol Hill, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que les États-Unis étaient profondément préoccupés par la possibilité que des postes de police non autorisés se trouvent sur son sol.

“Je suis très préoccupé par cela. Nous sommes conscients de l’existence de ces stations”, a déclaré Wray lors d’une audience du Comité sénatorial américain de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, reconnaissant mais refusant de détailler le travail d’enquête du FBI sur la question.

“Mais pour moi, il est scandaleux de penser que la police chinoise tenterait de s’installer, vous savez, à New York, disons, sans une bonne coordination. Cela viole la souveraineté et contourne les processus standard de coopération judiciaire et policière.”

La Chine a entre-temps repoussé ces affirmations, insistant sur le fait que les sites ne sont pas des “centres de services de police” mais plutôt des sites gérés par des bénévoles pour aider les ressortissants chinois à l’étranger.

“Ce ne sont pas des policiers chinois. La partie américaine devrait cesser de faire du battage médiatique sans fondement sur cette question”, a déclaré à Reuters le porte-parole de l’ambassade Liu Pengyu Liu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington.

L’ambassade n’a pas répondu immédiatement à une demande de Reuters pour une liste des sites.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré la même chose à propos des sites aux Pays-Bas après que le gouvernement néerlandais a ordonné leur fermeture dans le cadre d’une enquête sur leurs activités. Des membres du parlement britannique ont également appelé à des enquêtes sur des sites similaires.

Toute personne ayant des informations sur les postes de police présumés ou ceux qui leur sont associés est priée de contacter le Réseau d’information sur la sécurité nationale de la GRC au 1-800-420-5805 ou par courriel à GRC.NSIN-RISN.GRC@rcmp-grc.gc.ca.