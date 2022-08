La GRC blanchie d’actes répréhensibles dans la mort d’un homme de Vernon

La police de Vernon a été blanchie dans la mort d’un homme du quartier survenu le 25 avril 2022.

L’Independent Investigations Office (IIO) de la Colombie-Britannique a conclu une enquête sur les circonstances entourant le décès.

Vers 7 h 25 le 25 avril 2022, la police s’est rendue dans une résidence de Vernon pour transporter un homme à l’hôpital sans incident.

Des séquences vidéo montrent que lorsque l’homme est arrivé avec des agents à l’hôpital, il est entré en détresse médicale. Malgré les efforts de sauvetage du personnel médical, l’homme a été déclaré décédé.

Le directeur civil en chef a examiné les preuves – y compris une déclaration de témoin civil, des séquences vidéo et des informations de la police – et a déterminé que la cause du décès n’était liée à aucune action ou inaction de la police.

L’enquête de l’IIO est maintenant terminée.

