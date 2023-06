La GRC avec des armes à la main envahit la zone industrielle du nord-est de Kelowna

Une forte présence policière sur les routes Appaloosa et Arab à Kelowna. (Contribué) Une forte présence policière sur les routes Appaloosa et Arab à Kelowna. (Contribué)

Des agents de la GRC avec des armes à feu ont été vus près des routes Appaloosa et Arab.

Près d’une douzaine de véhicules de police, ainsi que des ambulances sur les lieux et la zone a été verrouillée.

Arab Road est fermée entre les routes Sexsmith et Shetland.

« C’est une situation active et fluide », explique le const. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias. « Plusieurs policiers et équipes d’intervention d’urgence sont sur place. Il n’y a aucune inquiétude pour la sécurité publique générale et une fois conclu, nous fournirons une nouvelle mise à jour.

Della-Paolera dit que la police a été informée de la situation vers 6h30 jeudi (8 juin).

Capital News a un journaliste sur les lieux et mettra à jour cette histoire au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

