La GRC armée a encerclé une maison à Merritt après plusieurs coups de feu

Les forces tactiques ont fermé le pâté de maisons 1700 de l’avenue Nicola à Merritt et utilisé l’arrière-cour d’une maison pour accéder à une autre résidence.

Anastasia Cash, propriétaire de Desert Divas et Dons Medi Spa, a déclaré qu’elle avait dû fermer son entreprise à domicile le 18 novembre, après que la GRC ait encerclé une maison voisine vers 15 heures.

Cash a déclaré que la police se tenait sur une échelle pour pointer ses armes sur la fenêtre d’une maison voisine.

Selon Cash, Mounties a quitté sa propriété vers 21 heures.

L’incident survient après que la police a été appelée au pâté de maisons 2100 de Priest Avenue le 15 novembre, pour ce que l’on pense être une fusillade ciblée et peut-être liée aux plus de 100 balles tirées à plusieurs endroits autour de la vallée de Nicola.

La GRC a déclaré que les deux incidents pourraient être liés.

Capital News mettra à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

