La GRC appelée à enquêter sur plusieurs cas d’anciens combattants se voyant offrir l’aide médicale à mourir

Quatre – peut-être même cinq – vétérans militaires canadiens se sont vu offrir l’option de l’aide médicale à mourir (AMM) par un travailleur social d’Anciens Combattants Canada maintenant suspendu, a déclaré jeudi le ministre des Anciens Combattants du pays devant un comité de la Chambre des communes.

Lawrence MacAulay a déclaré que l’affaire était maintenant confiée à la GRC pour enquête et que l’examen interne de son service était en cours.

“Nous nous attendons à ce que tous les employés candidats aux anciens combattants interagissent avec les anciens combattants avec soin, compassion et respect et les actions de cet employé sont tout simplement dégoûtantes”, a déclaré MacAulay au comité des anciens combattants. “Et je condamne ce comportement dans les termes les plus forts.”

Il a poursuivi en disant qu’il n’y avait “aucun moyen de justifier” les actions et qu’il n’était pas sur le point de défendre l’employé.

L’été dernier, Global News a signalé pour la première fois un cas où un ancien combattant a affirmé avoir subi des pressions de la part d’un travailleur social des affaires des anciens combattants pour envisager l’aide médicale à mourir.

Cela a incité MacAulay à ordonner une enquête interne, qui a maintenant découvert un total de quatre cas où des vétérans se seraient vu offrir l’AMM – tous apparemment par le même travailleur social.

Plus tôt jeudi, le National Post a fait état d’un possible cinquième cas impliquant un membre de l’armée encore en service qui a déclaré au podcast Tango Roméo qu’il s’est également vu offrir de manière inattendue l’AMM par un travailleur social en novembre de l’année dernière.

MacAulay a déclaré au comité multipartite que la révélation la plus récente ne faisait pas partie des cas découverts par son personnel et il a exhorté l’ancien combattant qui a parlé dans le podcast à se manifester et à le contacter directement – ​​ou le sous-ministre.

“Nous restons convaincus que tout cela est lié à un seul employé, et ce n’est pas un problème généralisé ou systémique”, a-t-il déclaré.

Le député conservateur – et vice-président du comité des anciens combattants – Blake Richards a demandé si le ministre et le ministère des anciens combattants avaient une indication claire de l’ampleur du problème.

Cause d’alarme, dit le député conservateur

Le fait que le cinquième cas ait pu échapper à l’attention de l’examen du département est alarmant, a-t-il déclaré.

“Donc, dans ce cas, soit quelque chose a été manqué dans cette enquête, soit il y a un autre employé impliqué”, a déclaré Richards. “Maintenant, il s’agit de déterminer laquelle de ces deux choses il s’agit. Dans les deux cas, c’est préoccupant.”

Sur la base de ce qu’il voit, Richard a déclaré qu’il pensait que “l’enquête du département des anciens combattants n’est pas assez approfondie”.

Il a dit que cela pourrait signifier “qu’il y a un besoin pour une enquête extérieure”.

MacAulay a expliqué au comité ce que son département savait jusqu’à présent, affirmant que le premier cas qui a été révélé s’est produit l’été dernier, où le travailleur social a poussé à plusieurs reprises la notion d’AMM à un ancien combattant anonyme qui avait appelé pour demander de l’aide en cas de stress post-traumatique.

Une deuxième occasion signalée s’est produite en mai dernier où le même travailleur social a fourni des informations sur l’aide médicale à mourir à un ancien combattant.

Un autre incident se serait produit en décembre 2021, a déclaré MacAulay. Il s’agissait d’un ancien combattant qui a contacté le ministère pour poser des questions sur l’AMM. Le comité avait déjà entendu des témoignages sur cet événement lors d’une précédente audience le mois dernier.

Le ministre présente ses excuses

Le quatrième cas connu s’est apparemment produit en 2019, lorsqu’un ancien combattant a appelé ACC pour demander spécifiquement des informations sur l’aide à se suicider.

MacAulay a présenté des excuses.

“Je suis désolé que vous ayez dû endurer ces interactions épouvantables, et nous faisons tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus”, a déclaré le ministre.