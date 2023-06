La GRC annonce la mort de 15 personnes après la collision d’un autobus transportant des personnes âgées avec un semi-remorque Manitoba

Selon la GRC, 15 personnes sont mortes après qu’un autobus transportant des personnes de Dauphin, au Manitoba, dont beaucoup étaient des personnes âgées, est entré en collision avec un camion semi-remorque.

Selon la police, 10 personnes ont également été envoyées à l’hôpital.

Le commissaire adjoint Rob Hill, commandant de la GRC du Manitoba, a déclaré que l’accident s’était produit à l’intersection des autoroutes 1 et 5 à l’ouest de Winnipeg.

Il dit que toutes les ressources disponibles ont été envoyées sur les lieux.

Un centre de soutien familial a été mis en place dans une église luthérienne de Dauphin pour les proches.

Hill dit qu’il ne peut pas imaginer ce que vivent les familles qui attendent avec impatience des nouvelles de leurs proches.

«Mon cœur se brise en apprenant la nouvelle de l’accident tragique près de Carberry», a déclaré la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, sur les réseaux sociaux. « Mes plus sincères condoléances vont à toutes les personnes impliquées. »

Le premier ministre Justin Trudeau a écrit sur Twitter que la nouvelle était « incroyablement tragique ».

« J’adresse mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers aujourd’hui, et je garde les blessés dans mes pensées », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas imaginer la douleur que ressentent les personnes touchées, mais les Canadiens sont là pour vous.

La GRC a qualifié l’accident de « très grave » et demande aux gens d’éviter la zone de la route transcanadienne où elle croise la route 5.

Un semi-remorque endommagé était visible sur le bord de la route et une fourgonnette ou un autobus incendié dans un fossé le long de la Transcanadienne.

Le trottoir était jonché de débris – du verre brisé, un gros pare-chocs et ce qui ressemblait à un déambulateur. Sept bâches bleues et jaunes étaient tendues.

Des photos fournies à La Presse canadienne par un témoin de la scène plus tôt jeudi montrent ce qui ressemble à une grosse camionnette en train de couver dans un fossé le long de la route.

Nirmesh Vadera, qui travaillait dans une entreprise au bord de l’autoroute lorsque l’accident s’est produit, a déclaré qu’il était sorti et avait vu un camion de transport avec un moteur brisé sur l’autoroute.

Un véhicule multi-passagers a pris feu dans l’herbe au bord de la route. Les premiers intervenants tentaient de faire sortir les gens du véhicule en feu, a-t-il dit.

«Il brûlait et tous (les pompiers) et l’aide médicale et tout le monde essayait de les éloigner du feu. Ils essaient juste de donner un traitement et tout », a-t-il déclaré.

Vadera a déclaré que l’accident avait l’air dévastateur.

Des hélicoptères du service d’ambulance aérienne STARS ont été envoyés de Winnipeg et de Regina. L’équipage était composé de médecins, d’ambulanciers et d’infirmières.

« Nous avons également déployé une équipe STARS supplémentaire dans la zone sur deux aéronefs à voilure fixe, pour un total de 14 équipes de soins intensifs STARS répondant en plus de la zone EMS et d’autres premiers intervenants », a déclaré le porte-parole Blake Robert dans un e-mail.

Vadera a vu l’un des hélicoptères atterrir sur l’autoroute et plusieurs camions de pompiers, ambulances et voitures de police sont arrivés.

Les responsables de la santé disent qu’une réponse massive aux victimes est en cours, mais n’a donné aucun détail sur les patients.

Les médias ont rapporté qu’un véhicule Handi-Transit était impliqué dans l’accident.

Greg Shaw, de Neepawa District Handi Transit, a déclaré que les photos de la scène ressemblaient aux bus de 14 passagers que son équipe utilise.

Il a dit que tous ceux qui conduisent les bus dans les communautés de la région ont été ébranlés.

« Nous sommes tous simplement malades », a déclaré Shaw.

« C’est juste très émouvant… Nous avons tous fait ce voyage. Nous avons tous traversé cette autoroute.

Le député local Larry Maguire a écrit sur Twitter qu’il était « au-delà de la tristesse ».

« Mes pensées vont à ceux qui pleurent la perte de leurs proches et aux intervenants d’urgence sur les lieux », a-t-il écrit.

« Comme nous le faisons toujours, unissons-nous dans l’amour et le soutien pour toutes les personnes touchées. »

Carberry se trouve à 170 kilomètres à l’ouest de Winnipeg.

collision mortelleManitoba