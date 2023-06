La GRC affirme qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations dans l’affaire SNC-Lavalin

La GRC affirme avoir trouvé « des preuves insuffisantes » pour porter des accusations criminelles liées à l’affaire SNC-Lavalin et confirme avoir depuis conclu son dossier.

C’est la première fois que la police nationale confirme officiellement qu’elle n’enquête plus sur le scandale politique qui a secoué le Parlement il y a quatre ans.

C’est alors qu’un rapport d’éthique a révélé que le premier ministre Justin Trudeau avait violé la Loi sur les conflits d’intérêts en essayant d’influencer sa ministre de la Justice de l’époque, Jody Wilson-Raybould, pour qu’elle annule une décision du directeur des poursuites pénales de ne pas accorder d’accord de poursuite différée au Québec- firme d’ingénierie basée à SNC-Lavalin.

« La GRC n’enquête pas sur les allégations d’ingérence politique dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite pour obtenir un accord de réparation pour SNC-Lavalin », a déclaré la porte-parole de la GRC, Christy Veenstra, dans un communiqué lundi soir.

La force répondait aux rapports promus par une demande d’accès à l’information par le groupe de défense Democracy Watch.

Le fondateur de Democracy Watch, Duff Conacher, a publié lundi un communiqué de presse indiquant que la GRC n’avait répondu que partiellement à une demande du 25 mai, car les documents demandés concernaient une affaire « actuellement sous enquête ».

« L’unité des enquêtes sensibles et internationales de la GRC a mené une évaluation concernant ces allégations. Dans le cadre de cet examen, la GRC a consulté et recueilli des informations auprès de diverses sources, et a examiné l’affaire de la manière la plus approfondie, la plus objective et la plus professionnelle », dit Venstra.

« Après une évaluation complète et impartiale de tous les renseignements disponibles, la GRC a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer une infraction criminelle et le dossier a été clos. »

Veenstra a déclaré que la conclusion du dossier avait été communiquée au « plaignant initial dans une lettre en janvier 2023 et devait également être publiée via plusieurs demandes d’accès à l’information reçues ».

La confidentialité du Cabinet a entravé les enquêtes : Globe

La GRC n’a pas précisé qui était le plaignant d’origine, bien qu’il ait été signalé au moment du scandale que le chef conservateur de l’époque, Andrew Scheer, avait écrit à la GRC pour lui demander d’enquêter sur toute criminalité potentielle de la part du premier ministre.

En 2019, la GRC a déclaré qu’elle examinait « attentivement » les faits de l’affaire SNC-Lavalin.

La même année, le Globe and Mail rapportait que les efforts des enquêteurs étaient entravés par le refus du gouvernement fédéral de lever la confidentialité du Cabinet.

La question d’une enquête criminelle a refait surface lorsque Wilson-Raybould a publié un livre en 2021 qui disait que la GRC envisageait toujours d’enquêter sur le gouvernement Trudeau dans cette affaire.

La GRC a déclaré lundi que la réponse à la demande d’accès à l’information de mai 2023 « avait été envoyée en utilisant les informations disponibles à l’époque ».

Conacher a déclaré que l’histoire de la GRC ne correspondait pas.

Le siège social de SNC-Lavalin à Montréal le 12 février 2019. (Paul Chiasson/La Presse canadienne)

« Ils se contredisent sur le moment où les allégations ont fait l’objet d’une enquête et sur le moment où des décisions ont été prises pour mettre fin à l’enquête », a-t-il déclaré à CBC.

« Si l’enquête est en fait terminée, pourquoi la GRC a-t-elle refusé de divulguer 86 pages de ses documents d’enquête il y a quelques semaines seulement parce que, ont-ils dit, les allégations faisaient l’objet d’une enquête? »

En 2019, Mario Dion, alors commissaire à l’éthique, a rapporté que le premier ministre avait « directement et par l’intermédiaire de ses hauts fonctionnaires utilisé divers moyens pour exercer une influence » sur Wilson-Raybould.

Dion a conclu que Trudeau avait enfreint l’article 9 de la Loi sur les conflits d’intérêts par une série de « tentatives flagrantes d’influencer » Wilson‑Raybould pour qu’il conclue une entente avec SNC-Lavalin afin d’éviter des poursuites criminelles

SNC faisait face à des accusations de corruption et de fraude liées à des paiements présumés de près de 50 millions de dollars à des agents publics en Libye entre 2001 et 2011 pour obtenir des contrats gouvernementaux.

Trudeau a déclaré à l’époque que même s’il n’était pas d’accord avec certaines des conclusions de Dion, il acceptait le rapport.

« Nous reconnaissons que cela n’aurait pas dû se produire. J’assume la responsabilité des erreurs que j’ai commises », a-t-il déclaré.

L’affaire a finalement conduit à la démission de Wilson-Raybould, de sa collègue Jane Philpott, du secrétaire principal de Trudeau, Gerald Butts, et du greffier du Conseil privé, Michael Wernick.