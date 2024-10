La GRC affirme que les documents sont déjà au centre d’un débat qui enlise la Chambre des Communes

La GRC affirme que ces documents sont déjà au centre d’un débat qui a mis un terme aux travaux du gouvernement à la Chambre des communes.

Les libéraux au pouvoir ont été incapables de faire avancer un quelconque projet de loi depuis que le président Greg Fergus a statué la semaine dernière que le gouvernement « ne s’était manifestement pas entièrement conformé » à une ordonnance de la Chambre visant à fournir des documents relatifs à une fondation aujourd’hui disparue, responsable de la distribution de centaines de dollars. de millions de dollars fédéraux pour des projets de technologies vertes.

Cet ordre de la Chambre précisait que les documents devraient être transférés à la GRC pour enquêter sur une criminalité potentielle.

Mais le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a déclaré jeudi aux journalistes que la GRC disposait déjà des documents en question.

« Nous avons reçu les documents et une enquête est en cours, je limiterai donc mes commentaires à cela », a déclaré Duheme, interrogé sur le débat à la Chambre.

Duheme n’a pas précisé si la GRC avait reçu les documents en raison de l’ordre initial de la Chambre. CBC News a demandé à la GRC si elle avait reçu tous les documents en question et pour plus d’informations sur l’enquête.

REGARDER | Le commissaire de la GRC déclare qu’une « enquête est en cours » sur le fonds pour les technologies vertes : Le commissaire de la GRC déclare qu’une « enquête est en cours » sur la défunte fondation des technologies vertes Le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a déclaré que la GRC « avait reçu les documents ». Les journalistes ont demandé jeudi à Duheme s’il pensait que recevoir des documents de la Chambre des communes concernant une fondation aujourd’hui disparue responsable de distribuer des centaines de millions de dollars fédéraux pour des projets de technologies vertes constituait une ingérence de la Chambre des communes dans le travail de la police.

Mais la GRC a déclaré cet été aux députés qu’elle ne pourrait probablement pas utiliser les documents dans une enquête s’ils avaient été obtenus grâce aux actions de la Chambre des communes.

En juin, le gouvernement fédéral a aboli un fonds vert d’un milliard de dollars en réponse à un rapport du vérificateur général qui soulignait des « lacunes importantes » dans sa gestion du financement fédéral.

La vérificatrice générale Karen Hogan a déclaré que Technologies du développement durable Canada (TDDC) avait violé ses politiques sur les conflits d’intérêts à 90 reprises, accordé 59 millions de dollars à 10 projets non admissibles et surestimé fréquemment les avantages environnementaux de ses projets.

REGARDER | Les affaires gouvernementales sont suspendues alors que les conservateurs réclament des documents sur la « caisse noire verte » : Les affaires gouvernementales sont suspendues alors que les conservateurs réclament des documents sur la « caisse noire verte » Les affaires gouvernementales ont été suspendues pour une durée indéterminée à la Chambre et les partis d’opposition affirment qu’elles le resteront jusqu’à ce que les libéraux remettent les documents liés au programme gouvernemental de Technologies du développement durable Canada, aujourd’hui disparu. Le Power Panel intervient dans la bataille qui se prépare autour de l’ordre du jour de la Chambre.

Les libéraux ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la Chambre interférerait avec l’indépendance de la police en fournissant les documents à la GRC.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a qualifié la demande de documents d’abus du pouvoir du Parlement et a affirmé qu’elle bafouait les droits des Canadiens garantis par la Charte.

« Soyons très clairs. Ce sont les conservateurs qui tentent de gâcher le Parlement », a déclaré Gould jeudi.

« Les députés conservateurs sont ici pour leurs propres objectifs politiques et personnels et ils ne se soucient pas de ce qu’ils font aux Canadiens entre-temps, et c’est quelque chose qui devrait être extrêmement alarmant pour nous tous. »

Le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, a contesté cette affirmation. Il a déclaré que la Charte des droits existe « pour protéger le peuple contre le gouvernement. Elle n’est pas là pour protéger le gouvernement contre la responsabilité du peuple ».

« [The Liberals are] « Je suis prêt à paralyser le Parlement plutôt que de transmettre cette information à la GRC pour une éventuelle enquête criminelle », a déclaré Scheer à la Presse canadienne jeudi.

Dans sa décision de la semaine dernière, Fergus a déclaré qu’il était « sans précédent » pour la Chambre d’exiger du gouvernement qu’il produise des documents dans le but de les fournir à un tiers – la GRC, en l’occurrence.

Fergus a suggéré que la question soit étudiée par le comité des procédures de la Chambre. Depuis, les députés débattent de la manière de procéder. Parce que la question a été jugée comme une question de privilège, elle a préséance sur toutes les autres affaires de la Chambre jusqu’à ce que la question soit résolue.