La GRC a surveillé l’hostilité du mouvement anti-vaxx contre PM

OTTAWA –

La GRC craignait qu’après son arrivée à Ottawa, les participants au “convoi de la liberté” ne tentent de localiser l’emplacement du premier ministre Justin Trudeau, suggèrent des documents – tout comme les manifestants avaient tenté de le faire lors de la campagne électorale de l’an dernier.

Les préoccupations sont décrites dans les évaluations du personnel du renseignement de la police nationale qui ont été déposées dans le cadre des preuves présentées lors d’une enquête publique sur l’utilisation par le gouvernement Trudeau de la Loi sur les mesures d’urgence en réponse aux manifestations de l’hiver dernier.

Les manifestations d’une semaine, qui ont bloqué le centre-ville d’Ottawa et plusieurs passages frontaliers, ont été motivées par l’opposition aux restrictions liées à la COVID-19 telles que les exigences en matière de masques et de vaccins. De nombreux participants ont exprimé leur opposition au gouvernement fédéral en général et à Trudeau lui-même.

Des drapeaux et des pancartes portant le nom de Trudeau à côté d’un juron ont été fréquemment vus sur différents sites de protestation.

À l’époque, Trudeau avait déclaré que ceux qui protestaient contre les règles sanitaires fédérales et provinciales du COVID-19 à Ottawa étaient une “minorité marginale” qui avait des “opinions inacceptables”. Il doit témoigner devant la Commission d’urgence de l’ordre public vendredi.

Selon une évaluation de la menace préparée le 26 janvier – quelques jours seulement avant que des milliers de manifestants, dont beaucoup dans des camions lourds, ne commencent à descendre au centre-ville d’Ottawa – les analystes de la GRC ont averti que la résidence de Trudeau pourrait être une cible pour les manifestants.

“Il est possible que des manifestants cherchent à identifier où se trouve le Premier ministre, sur la base de son itinéraire ou de toute information de source ouverte indiquant sa position”, indique le document.

“La possibilité pour certaines personnes impliquées dans le convoi de se rendre à l’emplacement du Premier ministre, si la distance à parcourir est raisonnable, est possible si son emplacement est rendu public.”

Une fois les manifestants arrivés en grand nombre, Trudeau et sa famille ont finalement été déplacés vers un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité.

Le 27 janvier, Trudeau a annoncé qu’il commencerait à s’isoler pendant cinq jours après avoir été testé positif au COVID-19.

“Cette nouvelle peut accroître les frustrations des individus associés au convoi, alimentant la perception que le gouvernement ignore les Canadiens et peut entraîner une augmentation des menaces dirigées contre le Premier ministre”, a déclaré un rapport de la GRC le même jour.

“Il est également possible que cela prolonge la manifestation jusqu’à ce que le Premier ministre sorte de l’isolement.”

La nouvelle que Trudeau s’isolait en raison du virus avait “entraîné une augmentation des conversations tentant de déterminer son emplacement et affirmant qu’il se trouvait au lac Harrington”, la retraite toutes saisons du premier ministre juste de l’autre côté de la frontière québécoise, a lu un rapport le 29 janvier. 31.

Les conversations spéculant sur l’emplacement de Trudeau “continuent de circuler sur les réseaux sociaux”, indique le rapport.

Une série de rapports distincts que les analystes du renseignement de la GRC ont préparés pendant la campagne électorale fédérale de 2021, qui détaillent les menaces contre Trudeau, ont également été déposés auprès de la commission.

Pendant les élections, Trudeau a été suivi à plusieurs reprises par des manifestants dénonçant les exigences en matière de vaccins et lui lançant des obscénités.

À un moment donné, il a été bombardé de gravier. À une autre occasion, un rassemblement prévu à Bolton, en Ontario, a été annulé, Trudeau citant l’intensité de la colère dans la foule des manifestants qui ont assisté à l’événement.

Au cours de la campagne, la GRC a déclaré avoir observé une augmentation des comportements “hostiles” envers Trudeau, qui était la principale cible des menaces.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 novembre 2022.